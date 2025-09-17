Блогерів вже покликали на презентацію Steam Frame: ніхто не знає, що це буде, але є припущення

Ймовірні пристрої Steam / колаж VideoCardz

Valve, схоже, готується до презентації нового ігрового пристрою, проте не варто очікувати виходу наступника Steam Deck. На це вказує свіжа торгова марка під назвою Steam Frame, яку зареєструвала компанія, а також загадкові пости відомих блогерів та інфлюенсерів у соцмережах про поїздку до Сіетла.

Усе це свідчить, що анонс може відбутися вже найближчими днями або навіть годинами. Ймовірно, йдеться про продовження лінійки пристроїв віртуальної реальності, зокрема про розвиток ідей, закладених у Valve Index 2020 року.

На Reddit користувачі вже зібрали чимало доказів майбутньої VR-презентації Valve. Зокрема, кілька YouTube-авторів, які спеціалізуються на віртуальній реальності, підтвердили, що вирушають на північний захід США. Водночас конкурент — компанія Meta — готується до своєї щорічної конференції Connect, яка відбудеться 17–18 вересня в Кремнієвій долині. Але низка інфлюенсерів уже повідомила, що не відвідає цей захід, а натомість попрямує саме до Valve у Белв’ю, штат Вашингтон. Варто згадати, що остання велика VR-презентація Valve Index у 2019 році також була синхронізована з заходом Facebook для розробників.

Усе це створює враження, що компанія знову обрала подібну стратегію: використати момент проведення заходу конкурента для власного гучного анонсу. Якщо припущення справдяться, Steam Frame отримає значний акцент на ігрових можливостях і висококласних технологіях віртуальної реальності. У той час як Meta під час Connect буде робити ставку на ШІ та окуляри, Valve, імовірно, прагне підкреслити власну експертизу саме в геймінгу й VR-рішенні для ентузіастів.

Якщо компанія дійсно представить наступника Index, це може посилити її позиції серед VR-рішень преміум-класу й запропонувати гравцям новий рівень занурення у відеоігри.

