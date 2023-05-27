Виробник культових жовтих шкільних автобусів Blue Bird відкриває підрозділ для електромобілів, який будуватиме 5000 електробусів на рік

Компанія Blue Bird, яка понад 100 років займається виробництвом шкільних автобусів в США, відкриває «‎Центр з виробництва електромобілів».

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Для цеху відведено площу 4 000 кв.м. на виробничому заводі Blue Bird у Форт-Веллі, штат Джорджія. Згідно з планами компанії, підрозділ допоможе збільшити кількість вироблених електробусів зі 100 до 5 000 на рік.

Тут збиратимуться електричні версії автобусів Blue Bird «Vision‎» (класичний автобус «Type C‎» на 77 пасажирів) та «All American‎» (автобус із пласким передом «Type D‎» на 84 пасажири). Кожен матиме батарею 155 кВт⋅год та запас ходу 200 км.

Нині в експлуатацію передано близько 1000 електробусів Blue Bird, які становлять всього 6% від загального виробництва компанії. Компанія наразі виготовляє приблизно чотири електричні шкільні автобуси щодня, але сподівається, що з відкриттям нового цеху кількість зросте до 20 автобусів на день.

Blue Bird очікує зростання попиту на електричні шкільні автобуси у найближчі роки. Шкільні округи в США та Канаді вже почали замінювати парк автобусів із традиційним двигуном на повністю електричні, з метою зменшити викиди, заощадити на паливі та покращити здоров’я учнів. В штатах очікують, що продажі електричних шкільних автобусів зростуть через мільярди доларів стимулів, доступних у рамках інфраструктурного плану президента Байдена.

«Ми очікуємо на тисячі додаткових замовлень на електричні шкільні автобуси на суму приблизно $1 мільярд протягом п’яти років», — сказав Філ Горлок, президент і генеральний директор Blue Bird Corporation.

Короткий та фіксований маршрут шкільних автобусів ідеально підходить для електромобілів з обмеженим запасом ходу, а тривалі перерви між дворазовими рейсами надають достатньо часу для підзарядки.

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З огляду на великий попит, адміністрація Байдена збільшила грошовий пул (з $500 млн до $965 млн) для програми Агентства з охорони навколишнього середовища (EPA), яка надає знижки за використання екологічних шкільних автобусів. Відповідно до нещодавно запропонованих EPA стандартів викидів парникових газів для великовантажних транспортних засобів, агентство передбачає, що 45% усіх шкільних автобусів, вироблених до 2032 року, будуть електричними.

Джерело: The Verge