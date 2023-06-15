Боєць 3-ї ОШБр порадив усім вчитися стріляти у Сталкер та жартома попросив у Григоровича S.T.A.L.K.E.R. 2 — GSC Game World відгукнулися

Власне, це вся «новина», і хоча відео вийшло на офіційному YouTube-каналі 3-ї окремої штурмової бригади ще тиждень тому — воно безперечно варте уваги, не тільки й не стіль­ки через S.T.A.L.K.E.R, а щоб привернути більшу увагу до українських військових і того, що вони роблять кожного дня.

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На відео бійці 3-ї роти 2-го штурмового батальйону бригади, що захищають позиції на Бахмутському напрямку, демонструють щільну роботу по ворогу з М16, М320 та РПГ, а також розповідають цікаві історії з передової, а ще — багато жартують (куди ж без цього). Момент, де боєць 3-ї ОШБр наполегливо радить безвилазно грати у S.T.A.L.K.E.R всім, хто хоче навчитися “нормально стріляти” з підствольного гранатомета, — а далі йде та демонструє власні уміння на M320 зі складеним прицілом — починається на 10:50. Наприкінці він жартома додає «Григорович Сергій Григорович, засновник та керівник студії GSC Game World, мені S.T.A.L.K.E.R. 2 безкоштовно».

Відео (там багато ненормативної лексики, тож зважайте)

Реакція GSC Game World не забарилася — у коментарі до відео прийшов Григорович представник української студії, подякував хлопцям за службу та повідомив, що «ключ відправили на пошту».

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Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2, як і раніше, заплановано на цей рік — гра вийде на ПК, Xbox Series X|S та відразу з’явиться в Game Pass. У продовженні знаменитого шутера повернеться енергетик NON STOP, а в українських супермаркетах можна вполювати колекційну лімітовану версію NON STOP S.T.A.L.K.E.R. зі смаком кавуна.