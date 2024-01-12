Все буде BYD. Перше вантажне судно з електрокарами китайського гіганта вже прямує до Європи

Після випередження Tesla за підсумками останнього кварталу 2023-го китайський автогігант BYD і новий світовий лідер з продажу електромобілів посилює міжнародну експансію. Перше вантажне судно BYD Explorer No. 1, призначене для перевезення китайських електрокарів за кордон, вже прямує до Європи, повідомляє Bloomberg.

BYD наступає

Детальніше про успіхи BYD за підсумками 2023 року, перемогу над Tesla, домінування Китаю на ринку електромобілів та «зелених» корисних копалин зокрема, можна дізнатися з попередніх матеріалів (1, 2 та 3). Згадаємо лише, що Китай зараз є найбільшим ринком електромобілів (продажі нових електромобілів зросли на 40% до 2022 року, до 7,74 млн одиниць, свідчить груднева оцінка Китайської асоціації автовиробників) і загалом експортує більше авто, ніж будь-яка інша країна (у 2023-му експорт сягнув 5,3 млн при загальному обсязі виробництва 21,7 млн). Протягом 2023 року українці придбали понад 12,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю (на 82% більше, ніж у 2022-му), з них 81% — електромобілі. Водночас BYD Song увійшов у топ-5 найпопулярніших нових електрокарів в Україні.

Перше судно BYD — курс на Європу

Загалом це досить знакова подія для китайського автопрому: BYD Explorer No. 1 — перше судно, побудоване китайською корабельнею та призначене для експорту автомобілів, вироблених китайськими підприємствами. Корабель, який побудувала China International Marine Containers Group (CIMC), має довжину 653 фути (199 метрів) і здатен перевозити 7 000 транспортних засобів. Судно має “забезпечити BYD швидку доставку та розширення міжнародних ринків збуту”.

9 січня перший корабель BYD, призначений для перевезення електромобілів, прибув до порту Яньтай. Його наступною зупинкою стане Шеньчжень, де відбудеться завантаження авто, а далі він вирушить до Європи. Формально судно належить Zodiac Maritime, а BYD взяла його в лізинг як перше надбання для свого майбутнього «морського флоту».

Масштабуй та володарюй

Світовий лідер із продажів електромобілів стрімко розширює присутність на нових ринках — BYD вже став №1 на ключових автомобільних ринках, як Таїланд, Бразилія та Колумбія. Також бренд стрімко зростає в Мексиці, Австралії, Індії та деяких інших країнах. Лише за останні два роки компанія налагодила постачання приблизно до 60 країн та територій. І BYD продовжує свій наступ попри антисубсидійне розслідування ЄС, яке ризикує перерости у торговельну війну ЄС з Китаєм (тим часом Орбан дозволяє китайцям з BYD побудувати другий завод в Угорщині), та контрзаходи США для завершення ери домінування Китаю на ринку «зелених» корисних копалин.

Паралельно з розширенням логістики та виробництва BYD безперервно оновлює та збільшує модельний ряд електромобілів. Серед останніх новинок бренду — представлений на цьому тижні преміальний електричний седан Yangwang U7 потужністю понад 1 000 к.с., який кидає виклик Tesla Model S Plaid.

Стережися, Tesla Model Y

Тим часом BYD зазіхає на святе місце Tesla в сегменті С-SUV — за досить короткий проміжок вона випустила кілька середньорозмірних електрокросоверів, щоб конкурувати з нинішнім бестселером та найпопулярнішим авто 2023 року Tesla Model Y. Так, менш як місяць тому BYD випустила стильний Song L, який стартує від 189 800 юанів ($27 тис.) із запасом ходу до 662 км. Для порівняння, Tesla Model Y в Китаї зараз пропонується за ціною від 258 900 юанів ($36,3 тис.). За даними китайської дослідницької компанії CarFans, Song L зібрав понад 8 000 замовлень за перші три дні на ринку.

За місяць до цього BYD представила Sea Lion 07, ще один середньорозмірний електричний SUV, створений колишнім дизайнером Audi та Lamborghini Вольфгангом Еггером.

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