CEO Logitech натякнула на марність гаджетів з ШІ: “Це розв’язання, яке шукає проблему”

Генеральна директорка Ханнеке Фабер / Logitech

Logitech призупинила подорожчання продукції та прохолодно ставиться до моди на окремі пристрої з AI. Компанія й надалі впроваджуватиме штучний інтелект у свої продукти, однак не бачить сенсу створювати спеціалізовані AI-гаджети, які, на думку керівництва, поки не мають чіткої потреби на ринку.

Гендиректорка Ханнеке Фабер нагадала, що Logitech однією з перших підвищила ціни після введення мит у США, але тепер нових підвищень не буде. Результат був помітний у фінансових показниках: виручка зростала шість із семи останніх кварталів, а прибуток перевищив очікування аналітиків.

“Це було рішення вимушене і стратегічне. Ми зробили це швидко: краще зірвати пластир одразу, ніж тягнути, як деякі конкуренти. Диверсифікація виробництва між Китаєм та ще п’ятьма країнами допомогла стабілізувати ланцюги постачання”, — сказала Фабер.

Фабер керує компанією вже два роки — вона прийшла у момент різкого падіння попиту, коли після пандемії люди поверталися до офісів і продаж аксесуарів скоротився. Сьогодні ситуація інша: майже всі 13 продуктових категорій повернулися до доковідних обсягів, а китайський ринок — другий за важливістю після США — демонструє понад 20% приросту три квартали поспіль. За словами Фабер, зміни стали можливими після запуску локальної команди, що адаптує продукти під смаки споживачів регіону. Якщо ти не можеш конкурувати в Китаї — ти приречений, вважає вона.

Попри загальний бум навколо штучного інтелекту, Logitech не бачить сенсу у випуску спеціальних “AI-пристроїв”. Замість цього компанія обирає шлях практичної інтеграції AI в уже знайомі продукти — камери, що автоматично кадрують мовця, або миші серії MX із кнопкою виклику ChatGPT чи Copilot.

“Попередні спроби стартапів із девайсами на кшталт Humane AI Pin чи Rabbit R1 завершилися критикою та слабкими продажами. Те, що зараз на ринку AI, часто виглядає як рішення у пошуках проблеми, якої не існує” , — зауважила Фабер.

Щороку Logitech презентує 35-40 новинок і тримає високий темп розробки, вкладаючи близько 6% виручки в R&D — один із найбільших показників у галузі. Разом із тим у компанії не бояться експериментувати, навіть якщо окремі ідеї не подобаються користувачам. Після критики концепції “вічної миші”, що могла б оновлюватися роками, Logitech пояснила, що не планує вводити підписки, а шукає способи зробити пристрої довговічнішими та екологічнішими. Logitech зберігає курс на обережні інновації, роблячи ставку не на хайпові форм-фактори, а на функції, які користувач реально відчує у повсякденній роботі.

Джерело: Bloomberg