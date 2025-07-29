Четверо друзів, старий будинок і проклята настолка — Ludogram представила горор Invokyr

Invokyr / Ludogram

Французька Ludogram анонсувала Invokyr — кооперативний горор з проклятою настолкою, яка змушує підставляти друзів. Майже як в житті, правда?

За сюжетом, гравці опиняються в покинутому будинку, де знаходять настільну гру з 1970-х років. Звичайно вони вирішили зіграти в неї, але замість розваг отримали ризики померти та монстрів. Розвиток історії відбувається з кожним кидком кубика. Він активує непередбачувані події: пастки, спотворення простору, появу істот або інші смертоносні ефекти.

Але кубики не будуть з вами постійно — вони одноразові, тому гравцям доведеться постійно шукати нові, розкидані по дому. Сподіваюся за них можна буде дратися з друзями. Одна з головних механік — бути гарним другом або щуром не дуже. Користувачі можуть співпрацювати для виживання, але ніхто не забороняє підставляти інших, щоб підвищити власні шанси на виживання.

Разом з тим сюжет та навколишнє середовище змінюються щоразу — біоми включають джунглі, крижану гору, гігантську дитячу кімнату та інші варіації. Ludogram обіцяє глибоку реіграбельність, де кожен прохід розкриває нові секрети, нагороди та інші таємниці, які пов’язують юзерів із цим місцем.

Invokyr створена в жанрі психологічного горору з атмосферою параної, постійної небезпеки та проблемами з довірою. Вона підтримує кооператив до 4-х користувачів. Тайтл вже можна додати до списку бажаного в Steam. Наразі не має дати релізу або інформації про ранній доступ.

Зазначимо, що останнім часом анонсували чимало горорів. Наприклад, після років мовчання науково-фантастичний survival horror, натхненний Alien: Isolation, знову вийшов на зв’язок. Також інді-розробники представили survival horror у стилі VHS-записів 80–90-х років, перший епізод якого розгортається в японській школі. Разом з тим Автори хітової Palworld анонсували пароноїдальну Dead Take, до якої долучилися актори Baldur’s Gate 3 та Final Fantasy 7.

Джерело: Steam