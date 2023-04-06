Chrome 112 — підтримка збирання сміття та хвостових викликів WebAssembly, вкладень CSS та виправлення безпеки

Google випустив стабільну версію Chrome 112 на всіх підтримуваних платформах. Починаючи з пробної версії з Chrome 112, підтримується збір сміття WebAssembly (WASM). Це інструмент для ефективної підтримки керованих мов високого рівня. Пробна підтримка дозволяє компіляторам, орієнтованим на WASM, інтегруватися зі збирачем сміття до VM хоста.

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Також з оновленням браузера робиться доступною “з коробки” підтримка хвостового дзвінка (tail call) WebAssembly. Нововведення додає коди операцій явного та непрямого виклику. Підтримка корисна для правильної/ефективної реалізації мов, що вимагають усунення хвостових викликів, компіляції керівних конструкцій, які можуть бути реалізовані за її допомогою, та інших обчислень, виражених у вигляді функцій WASM.

За замовчанням у Chrome 112 тепер є підтримка вкладення CSS як можливість вкладати правила стилю CSS в інші правила стилю для підвищення модульності та зручності обслуговування таблиць стилів. У Chrome 112 також додано підтримку якості CSS animation-composition.

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Для розробників також з’явилася функція розмиття фону, що дозволяє використовувати власну API платформу для сегментації фону камери. Вона призначена для використання з вебпрограмами відеоконференцій, що працюють у браузері, для використання власних API-інтерфейсів платформи. Chrome 112 також містить низку виправлень безпеки. Подробиці – на Chrome Developers.

Джерело: Phoronix