Чи підтримає Тейлор Свіфт Байдена у 2024 році? Президент каже, що це «секретна інформація»

Джо Байден вчергове потролив конспірологів, які поширюють теорії змови про його домовленість щодо підтримки на виборах від Тейлор Свіфт.

Ведучий вечірнього шоу на NBC Сет Мейерс покликав у програму президента США і заявив, що близько 18% американців вірять, що Байден і Свіфт якимось чином співпрацюють та запитав, чи це правда у свого віп-гостя.

«Звідки ви берете цю інформацію? Вона секретна», — пожартував той.

Reuters зазначає, що поява Байдена в шоу Мейерса є «останньою спробою президента налагодити зв’язок з молодшим поколінням та розвіяти занепокоєння щодо його віку» — після того, як у звіті спеціального прокурора прозвучали сумніви щодо його пам’яті та гостроти розуму.

81-річний Байден зазначив, що колишній президент Дональд Трамп, його ймовірний конкурент від Республіканської партії, близький до нього за віком (Трампу — 77 років) і має власні проблеми.

«Ви повинні поглянути на іншого «хлопця». Йому приблизно стільки ж років, скільки мені, але він навіть не пам’ятає імені своєї дружини», – сказав Байден, згадуючи нещодавню появу Трампа на конференції CPAC, де той нібито назвав свою дружину Меланію іменем Мерседес (Мерседес — колишня комунікаційниця адміністрації Трампа й один з організаторів CPAC).

Байден також порівняв свою політику та конкурента у такій сфері як аборти — нинішній президент США підтримує права жінок на аборти, тоді як Трамп призначив суддів, які скасували знакове рішення у справі Ро проти Вейда Історичне рішення Верховного суду США 1973 року, яким стверджено, що Конституція США захищає свободу вагітної жінки здійснити аборт без надлишкових державних обмежень., яке гарантувало права на аборт по всій країні.

«Йдеться про те, наскільки старі ваші ідеї», — додав Байден.

Раніше конспірологи заявляли, що Байден сфальсифікував Супербоул на користь бойфренда Свіфт, аби вона його підтримала на виборах. Співачка має велику фанатську базу і стала справжньою зіркою 2023 року — концерти за її участі викликали сейсмічну активність, еквівалентну землетрусу, продажі квитків на концертний фільм принесли рекордні прибутки, а журнал Time зрештою назвав її «Людиною року».

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