Дакота Джонсон, ймовірно, відмовиться від фільмів про супергероїв після провалу «Мадам Павутини»

Акторка зіграла у фільмі парамедика Касандру Вебб, яка отримує дар ясновидіння після травматичного інциденту і намагається захистити трьох супергеройок-підлітків від таємничого ворога.
Однак «Мадам Павутина» отримала доволі прохолодний прийом в кінотеатрах — і у другий вікенд навіть не досягнула рівня дебютних зборів «Морбіусу», який колись мав статус фільму про супергероїв Marvel із найнижчими касовими зборами.
Нещодавно в Saturday Night Live Сідні Свіні, яка зіграла одну з жінок-павуків, пожартувала, що, ймовірно, глядачі й «не побачили» її, а нині й Дакота Джонсон відзначилась саркастичним коментарем.
«На жаль, я не здивована, що все так пішло», — сказала вона в інтерв’ю Bustle, коментуючи сприйняття фільму. «Фільми знімаються режисером і командою митців. Не можна створювати мистецтво на основі цифр і алгоритмів. Я відчувала, що аудиторія надзвичайно розумна, вони завжди можуть розпізнати фігню».
Джонсон додала, що, ймовірно, надалі уникатиме знімань у фільмах про супергероїв.
«Я ніколи раніше не робила нічого подібного. Можливо, більше ніколи й не зроблю».
На цю мить «Мадам Павутина», виробництво якої обійшлось Sony у $80 млн, заробила $91,2 млн в усьому світі. Рейтинг фільму на Rotten Tomatoes продублював настрої глядачів — із 12% від критиків та 57% від аудиторії. Collider, до прикладу, у своїй рецензії назвав фільм «надзвичайно виснажливим», критикуючи «сіру візуальну картину та прості діалоги».
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