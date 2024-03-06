Дакота Джонсон, ймовірно, відмовиться від фільмів про супергероїв після провалу «Мадам Павутини»

Акторка зіграла у фільмі парамедика Касандру Вебб, яка отримує дар ясновидіння після травматичного інциденту і намагається захистити трьох супергеройок-підлітків від таємничого ворога.

Однак «Мадам Павутина» отримала доволі прохолодний прийом в кінотеатрах — і у другий вікенд навіть не досягнула рівня дебютних зборів «Морбіусу», який колись мав статус фільму про супергероїв Marvel із найнижчими касовими зборами.

Нещодавно в Saturday Night Live Сідні Свіні, яка зіграла одну з жінок-павуків, пожартувала, що, ймовірно, глядачі й «не побачили» її, а нині й Дакота Джонсон відзначилась саркастичним коментарем.

«На жаль, я не здивована, що все так пішло», — сказала вона в інтерв’ю Bustle, коментуючи сприйняття фільму. «Фільми знімаються режисером і командою митців. Не можна створювати мистецтво на основі цифр і алгоритмів. Я відчувала, що аудиторія надзвичайно розумна, вони завжди можуть розпізнати фігню».

Джонсон додала, що, ймовірно, надалі уникатиме знімань у фільмах про супергероїв.

«Я ніколи раніше не робила нічого подібного. Можливо, більше ніколи й не зроблю».

На цю мить «Мадам Павутина», виробництво якої обійшлось Sony у $80 млн, заробила $91,2 млн в усьому світі. Рейтинг фільму на Rotten Tomatoes продублював настрої глядачів — із 12% від критиків та 57% від аудиторії. Collider, до прикладу, у своїй рецензії назвав фільм «надзвичайно виснажливим», критикуючи «сіру візуальну картину та прості діалоги».

Курс Fullstack Web Development. Стань універсальним розробником, який може створювати веб-рішення з нуля. Приєднатися

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!