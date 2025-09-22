Дерев'яний комп'ютер Apple-1 продали за $475 000

Рідкісний комп’ютер Apple-1 був проданий цими вихідними в Бостоні, США, значно дорожче за початкову вартість лота на аукціоні.

На попередніх торгах минулого тижня зросла до $144 311, а оцінювальна вартість на початок становила $300 000. У аукціонний дім RR Auctions продав лот за $475 000 — майже на 60% краще, ніж очікувалося.

Напередодні аукціону у суботу RR Auctions опублікував цікаве відео, на якому продаваний Apple-1 демонструється в дії, що, можливо, сприяло збільшенню пропозицій на аукціоні.

Комп’ютер у дерев’яному корпусі вважається одним із дев’яти збережених екземплярів (з 50 виготовлених). На відео можна побачити використання касетного інтерфейсу обміну даними, клавіатури та Apple Basic. Демонстрація завершується запуском Apple the 30th ASCII Demo, з текстовими зображеннями Стіва Джобса, Стіва Возняка та логотипу Apple на комплектному моніторі.

Ймовірно, високу ціну обумовили рідкість зразка, робочий стан та широка комплектація. Цей конкретний комп’ютер відомий як Moore Apple-1: він є “повноцінною та робочою установкою, що належить першій випускниці юридичного факультету Стенфордського університету, Джун Блоджетт Мур”. Це робить його не тільки одним з дев’яти у світі, але й ексклюзивним.

Початково комп’ютер Apple-1 (Apple 1, Apple I) був створений Стівом Возняком для особистого використання. Стів Джобс запропонував продавати такі комп’ютери. Презентація відбулася у квітні 1976 року. В липні пристрій надійшов у продаж за $666,66. На відміну від інших користувацьких комп’ютерів того часу, які продавалися у вигляді комплектів для збирання, Apple I був повністю зібраний на платі з використанням близько 30 мікросхем. Але користувач все ще мав докупити корпус, джерело живлення, клавіатуру та дисплей. Пізніше була випущена плата для зв’язку з касетним магнітофоном для зберігання даних за $75.

Apple-1 має процесор MOS Technology 6502, що працював на швидкості 1,022727 МГц. Його конструкція значною мірою базувалася на попередній роботі Возняка над чипом Motorola 6800. Нестандартна тактова частота була обрана як частка 2/7 кольорової опорної NTSC, що спрощувало відеосхеми. Базова машина мала 4 КБ пам’яті, яку можна було розширити до 8 КБ, та до 64 КБ за допомогою додаткової карти.

Також відбувся продаж чека компанії Apple Computer Company з підписом “Стівен Джобс”. Очікувалося, що чек в інкапсульованій буде проданий за $25 000, однак на попередніх торгах його ціна майже сягнула цієї позначки. У день аукціону його продали за $46 250. Раніше інші екземпляри Apple-1 продавали за $387 750 та за $375 000.

Джерело: Tom`s Hardware