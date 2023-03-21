Diablo 4 ламає NVIDIA RTX 3080 Ti однією з кат-сцен – багато свідчень власників відеокарт Gigabyte та EVGA

Під час однієї з кат-сцен Diablo 4 багато користувачів відеокарт NVIDIA RTX 3080 Ti зіткнулися з різким збільшенням шуму вентиляторів та відсутністю зображення. У деяких ПК запустився після перезавантаження, іншим пощастило менше – відеокарта більше не працювала, комп’ютер з нею не завантажувався. Свідчення про це з’явилися в Reddit, форумах Blizzard, у YouTube та на інших ресурсах. Скарги надходять переважно від власників відеокарт Gigabyte, але також є випадки проблем з 3080 Ti від EVGA.

Під час сцени у каплиці вентилятори відеокарти раптово починають працювати на максимальній швидкості, зображення повністю зникає. Перезавантаження допомагає не у всіх випадках, що означає “смерть” досить дорогої відеокарти. Деяким користувачам вдалося запустити ПК з третьої чи четвертої спроби. Комусь допомогло перемикання режиму біосу відеокарти.

Як справедливо зауважують коментатори на форумах, гра сама по собі не виводить з ладу відеокарту – вона лише навантажує її, виявляючи проблеми у конструкції. Справжньою причиною можуть бути дефекти збірки, недостатнє охолодження або погано продумана система живлення, про це свідчить брендозалежність несправності. Однак частина відповідальності лежить і на виробнику ПЗ: в інших іграх такий ефект не спостерігається. Цілком можливо, у ситуації допомогло б обмеження FPS у кат-сцені з боку гри або драйвера.

Випадок нагадує ситуацію з грою New World, яка пошкоджувала відеокарти EVGA GeForce RTX 3090, RTX 3080 та RTX 3080 Ti. Вони також раптово розганяли свої вентилятори до максимальної швидкості, після чого вже не працювали. Тоді було встановлено, що у несправності були винні дефекти паяння у ланцюгах живлення.

Diablo IV знаходиться на стадії бета-тестування. Безплатно пограти у відкриту бета-версію можна буде 24-26 березня. Фінальна версія гри вийде 6 червня.

Джерело: Aroged