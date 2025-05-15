HBO перенесла «Лицар сімох королівств» на 2026 рік — серіал мав вийти цієї осені

«Лицар сімох королівств» / HBO

Новий приквел «Гри престолів», серіал «Лицар сімох королівств», вийде на початку 2026 року — раніше реліз планували на осінь 2025-го.

Згідно з Variety, в трейлері серіалу, який демонстрували на презентації WBD для рекламодавців, було вказано дату прем’єри, як 2026 рік, а згодом керівник HBO Кейсі Блойс уточнив, що мова йде про зиму.

«Лицар сімох королівств» — це телевізійна адаптація оповідань Джорджа Р. Р. Мартіна про пригоди Лицаря Дункана Високого (Пітер Клеффі) та його юного зброєносця Егга (Декстер Сол Ансел). Дія серіалу розгортається приблизно за 100 років до подій «Гри престолів» та через 100 років після подій «Дому дракона». Подорож Дунка та Егга приведе їх на змагання, де вони зустрінуться з членами династії Таргарієнів, включно з Ейріоном (Фінн Беннет), Бейлором (Берті Карвел) та Мейкаром (Сем Спруел), а також лицарем на ім’я Ліонель Баратеон (Деніел Інгз) та лялькаркою Тансель (Тензін Кроуфорд).

«За століття до подій “Гри престолів” Вестеросом блукали два герої… молодий, наївний, але сміливий лицар, сер Дункан Високий, та його юний зброєносець Егг. Дія відбувається в епоху, коли рід Таргарієнів все ще володіє Залізним Троном, а пам’ять про останнього дракона ще не зникла з пам’яті живих. Великі долі, могутні вороги та небезпечні пригоди чекають на цих неймовірних друзів», — з офіційного синопсиса.

Над серіалом працює творча команда «Дому дракона» — зокрема сценаристи Мартін та Айра Паркер, а також шоуранер Раян Кондал. Три з загалом шести епізодів зрежисувала Сара Адіна Сміт («Уроки хімії»), решту взяв на себе Оуен Гарріс («Чорне дзеркало»).

Наразі нам показали лише короткий тизер і кілька зображень «Лицаря сімох королівств», однак сам Мартін раніше заявляв, що переглянув всі епізоди й розхвалив їх за ідеальний акторський склад та вірність вихідному матеріалу.

«Це настільки точна адаптація, на яку тільки може сподіватися розсудлива людина (і ви всі знаєте, наскільки неймовірно розсудливий я в цьому конкретному питанні)», — написав він у своєму блозі, де також раніше ділився кадрами зі знімань.

Раніше стало відомо, що для серіалу планують три сезони — при цьому другий вже у розробці, а кожен з епізодів першого обійшовся у $10 млн (хоча битви обіцяють на рівні «Гри престолів»).

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Нагадаємо, що паралельно HBO працює над третім сезоном «Дому дракона», а також розробляє серіал про Ейгона Завойовника, сценарій до якого пише автор «Бетмена» Метсон Томлін. Також відомо про плани щодо серіалу «10 000 кораблів», а от прямий приквел про Джона Сноу скасували «через брак вихідного матеріалу» (хоча згодом натякнули, що можуть повернутися до ідеї). Торік у листопаді стало відомо, що у розробці перебуває й повнометражний фільм «Гра престолів».