Дистанційні натискання електромагнітним полем: вчені розробили новий метод керування екранами смартфонів та планшетів

На конференції Black Hat USA 2022 у Лас-Вегасі дослідники з Університету Флориди та Університету Нью-Гемпшира представили роботу «невидимого пальця», що керує смартфонами та планшетами. За допомогою роботизованої руки та антенних решіток вчені змогли віддалено імітувати торкання пальцем ємнісних сенсорних екранів кількох пристроїв.

Одна з антенних решіток визначала точне розташування портативного пристрою, інша створювала електромагнітне поле заданої частоти та відправляла команду сенсорам екрана. Пристрій розпізнав сигнали як різні типи дотиків рукою. Команда змогла імітувати короткі та тривалі натискання та скидання у будь-якому напрямку на кількох пристроях, включно з iPad, OnePlus, Google Pixel, Nexus та Surface.

Вчені звертають увагу на можливості використання дистанційних натискань для отримання несанкціонованого доступу до смартфонів та планшетів. Під час тестів вони застосували цей метод для встановлення шкідливого програмного забезпечення на телефон з Android. Також їм вдалося відправити гроші через PayPal.

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Деякі спроби не спрацювали через нездатність поля зачиняти невеликі хітбокси. Діалогове вікно Android «зламати» не вдалося – маленькі кнопки «Так» і «Ні» розташовані надто близько одна до одної.

У хакерів поки що не буде практичної можливості скористатися електромагнітним способом натискань – вплив здійснюється з відстані лише 3-4 см та потребує використання дорогого обладнання. Є й ефективний метод захисту від подібної атаки – розміщення пристрою в клітці Фарадея. З іншого боку, метод електромагнітних дотиків відкриває нові перспективи для розробників гаджетів із сенсорними екранами.

Джерело: TechSpot