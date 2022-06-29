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До 50-річчя Atari вийде колекція Atari 50: The Anniversary Celebration – набір із понад 90 класичних ігор для сучасних платформ

До 50-річчя Atari вийде колекція Atari 50: The Anniversary Celebration – набір із понад 90 класичних ігор для сучасних платформ

Atari виповнюється 50 років, і, щоб відсвяткувати цю подію, компанія у співпраці з Digital Eclipse створила нову ювілейну колекцію, яка охоплює п’ять десятиліть ігрової історії. Набір ігор отримав дещо громіздку назву Atari 50: The Anniversary Celebration та великий набір ігор – понад 90.

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Крім класичних ігор в Atari 50: The Anniversary Celebration також є 6 нових проєктів, «навіяних класикою». До складу колекції входять ігри для консолей 2600, Jaguar та Lynx, а також архівні фотографії, зображення та навіть інтерв’ю.

«Коли справа доходить до емуляції чи повернення класики, чи будь-якого ремастерингу чи переосмислення, я не знаю, чи є хтось, хто робить це краще, ніж Digital Eclipse, тому вони завжди були нашим основним вибором», — сказав генеральний директор Atari Уейд Розен.

Колекція Atari 50: The Anniversary Celebration вийде в листопаді й розповсюджуватиметься на всіх сучасних платформах, включаючи ПК, PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch та Atari VCS.

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Джерело: The Verge


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