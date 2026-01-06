Новини Пристрої 06.01.2026 comment views icon

SSD WD_BLACK та WD Blue не буде: Sandisk змінює бренди на Optimus

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

SSD WD_BLACK та WD Blue не буде: Sandisk змінює бренди на Optimus
Твердотілі накопичувачі Optimus, колишні WD / Sandisk

Легендарний бренд SSD, “кольорові” накопичувачі WD, йде в історію. Виробник замінює його на Sandisk Optimus.

На виставці CES 2026 Sandisk представила бренд Optimus як нову загальну назву для своєї лінійки внутрішніх споживацьких SSD. Ця зміна скасовує звичне “кольорове” маркування WD, замінюючи назви WD Blue та WD_BLACK трьома рівнями Optimus, орієнтованими на творців контенту, геймерів та користувачів робочих станцій.

Цей крок відбувся після поділу Western Digital, в результаті якого її бізнес накопичувачів відійшов у Sandisk. Western Digital придбала SanDisk ще у 2016 році, але розподіл був завершений лише в лютому 2025 року.

SSD WD_BLACK та WD Blue не буде: Sandisk змінює бренди на OptimusSSD WD_BLACK та WD Blue не буде: Sandisk змінює бренди на OptimusSSD WD_BLACK та WD Blue не буде: Sandisk змінює бренди на Optimus

Sandisk стверджує, що нова структура спрощує розуміння рівнів продуктивності. Базова лінійка Optimus замінює моделі WD Blue, такі як WD Blue SN5100, яка стає Optimus 5100. Optimus GX — це ігрові накопичувачі, лінійка включає колишні WD_BLACK SN7100, перейменовані на Optimus GX 7100. Optimus GX Pro знаходиться в топі, а накопичувачі, наприклад, WD_BLACK SN8100, стають Optimus GX Pro 8100.

SSD WD_BLACK та WD Blue не буде: Sandisk змінює бренди на Optimus

Sandisk також додає варіант у форматі M.2 2230 для кишенькових комп’ютерів та тонких ноутбуків під назвою Optimus GX 7100M із заявленою послідовною швидкістю читання до 7250 МБ/с та запису 6900 МБ/с, місткістю 1 ТБ та 2 ТБ. Очікується, що продукти Optimus почнуть з’являтися у вибраних магазинах у першій половині 2026 року, для придбання, попереднього замовлення або отримання сповіщень про наявність. Про ціни SSD Sandisk поки не повідомляє.

Джерело: VideoCardz

Популярні новини

arrow left
arrow right
NVIDIA RTX 5090 здорожчає до $5000 у 2026 році, — інсайдери
Відеокарту 20 століття 3dfx Voodoo2 запустили на ПК з Windows 11 та Ryzen 9 9900X
Цей комплект пам'яті DDR5 коштує більше, ніж спортивне авто
Radeon RX 9070 XT очолила топ продажів відомого ритейлера, відеокарти AMD переважили NVIDIA
“Найдурніше змагання в YouTube”: NVIDIA RTX 5050 з охолодженням у морозилці побила світовий рекорд
NVIDIA "пожирає" LPDDR5X: у 2026 році очікується подвійне здорожчання пам’яті, постраждають й бюджетні смартфони
BIOS ASUS RTX 5090 зі споживанням 800 Вт придатний для інших відеокарт
Отримав дві коробки Samsung 9100 PRO вартістю $6000 замість двох SSD — дозволили лишити собі
Виробник відмовив у поверненні коштів за RTX 5070 Ti через “пошкодження плати”, про яке власник не підозрював
NVIDIA замінить RTX 5090 FE скандальному ютуберу, котрий розібрав відеокарту і не зміг зібрати
Нова версія: NVIDIA RTX 50 SUPER затримуються до Q3 2026, а не скасовані
Під виглядом дорогої пам'яті DDR5 продавали стару DDR2: виявлено нову схему шахрайства
Seagate досягає щільності HDD 6,9 ТБ на одному диску: можливі накопичувачі до 69 ТБ
Здається, через неї курили: ютубер відновив відеокарту Asus GeForce 9800 GT, забиту смолами й тютюном
Топ найгірших відеокарт NVIDIA та AMD 2025 року від Hardware Unboxed
Дефіцит пам'яті вдарив по ринку: продажі материнських впали на 50%, виробники ПК відтягують здорожчання
“NVIDIA хоче спалити мій будинок”: компанія відмовилася замінити RTX 5090 FE зі зламаним фіксатором кабелю
Згорів Ryzen 7800X3D: материнські плати ASRock "взялися" за старі процесори
Мито б'є по збирачах ПК: американцю нарахували $684 за посилку з ретро-деталями на $355
AMD представила процесори Ryzen AI 400: більші частоти, підтримка швидшої пам’яті та кращі результати в іграх
Неофіційно: NVIDIA скасувала RTX 50 SUPER через дефіцит пам'яті 3 ГБ GDDR7
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати