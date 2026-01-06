SSD WD_BLACK та WD Blue не буде: Sandisk змінює бренди на Optimus

Твердотілі накопичувачі Optimus, колишні WD / Sandisk

Легендарний бренд SSD, “кольорові” накопичувачі WD, йде в історію. Виробник замінює його на Sandisk Optimus.

На виставці CES 2026 Sandisk представила бренд Optimus як нову загальну назву для своєї лінійки внутрішніх споживацьких SSD. Ця зміна скасовує звичне “кольорове” маркування WD, замінюючи назви WD Blue та WD_BLACK трьома рівнями Optimus, орієнтованими на творців контенту, геймерів та користувачів робочих станцій.

Цей крок відбувся після поділу Western Digital, в результаті якого її бізнес накопичувачів відійшов у Sandisk. Western Digital придбала SanDisk ще у 2016 році, але розподіл був завершений лише в лютому 2025 року.

Sandisk стверджує, що нова структура спрощує розуміння рівнів продуктивності. Базова лінійка Optimus замінює моделі WD Blue, такі як WD Blue SN5100, яка стає Optimus 5100. Optimus GX — це ігрові накопичувачі, лінійка включає колишні WD_BLACK SN7100, перейменовані на Optimus GX 7100. Optimus GX Pro знаходиться в топі, а накопичувачі, наприклад, WD_BLACK SN8100, стають Optimus GX Pro 8100.

Sandisk також додає варіант у форматі M.2 2230 для кишенькових комп’ютерів та тонких ноутбуків під назвою Optimus GX 7100M із заявленою послідовною швидкістю читання до 7250 МБ/с та запису 6900 МБ/с, місткістю 1 ТБ та 2 ТБ. Очікується, що продукти Optimus почнуть з’являтися у вибраних магазинах у першій половині 2026 року, для придбання, попереднього замовлення або отримання сповіщень про наявність. Про ціни SSD Sandisk поки не повідомляє.

