Друга «Дюна» збільшила світову касу до $700 млн попри цифровий реліз, а «Ґодзілла та Конґ» наближається до $500 млн

Науково-фантастична епопея Дені Вільньова заробила $276 млн лише у Північній Америці та $419 млн за кордоном, довівши загальні касові збори до $695,8 млн за 8 тижнів прокату (і це попри нещодавній цифровий реліз).

Як зазначає Variety, це гідний показник у постковідні часи — лише 5 фільмам у 2023-му, 8 у 2022-му та 5 у 2021 році вдалось подолати позначку у $700 млн.

«Дюна 2» все ще є найкасовішим фільмом 2024 року у світі, та у національному прокаті зокрема. Окрім США та Канади, найбільшими ринками для стрічки стали Велика Британія ($48,8 млн), Китай ($48,5 млн), Франція ($42,6 млн), Німеччина ($39,7 млн) та Австралія ($22,5 млн).

Зазначимо, що цифрова прем’єра другої «Дюни» відбулась 16 квітня — нині стрічка доступна й на українських онлайн-сервісах, зокрема в бібліотеці MEGOGO, Київстар ТБ, SWEET.TV та ін.

Інший фільм Warner Bros/Legendary Entertainment четвертий вікенд поспіль збирає найбільші кошти у міжнародному прокаті — у цій сесії «Ґодзілла та Конґ: Нова імперія» додав $21,6 млн з 77 закордонних ринків. Нині міжнародний куш фільму сягає $313,6 млн, а глобальний — $485,2 млн.

За даними Deadline, найбільшими ринками для «Ґодзілли та Конґа» стали Китай ($119,3 млн), Мексика ($30,2 млн), Велика Британія ($15,9 млн), Індія ($14 млн) та Австралія ($10,7 млн). Щодо Індії, то в цій країні фільм став наймасштабнішим для Warner Bros., перевершивши «Джокера». Загальні збори лише в IMAX по всьому світу склали $40 млн.