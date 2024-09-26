Дипфейк ексміністра Дмитра Кулеби провів відеодзвінок із сенатором США і ставив «провокаційні питання»

Голова Комітету із закордонних справ США, сенатор Бенджамін Кардін, потрапив на відеодзвінок з фальшивим Дмитром Кулебою. Невідомі створили дипфейк колишнього міністра закордонних справ України за допомогою штучного інтелекту.

Минулого четверга офіс сенатора отримав електронного листа, який нібито надіслав Дмитро Кулеба з проханням про відеоконференцію. Під час розмови у Zoom співрозмовник виглядав і звучав як український дипломат.

Сенатор запідозрив обман, коли псевдо-Кулеба почав ставити провокаційні запитання про майбутні вибори та вимагати думку щодо чутливих питань зовнішньої політики. Зокрема, співрозмовник цікавився підтримкою застосування ракет дальнього радіуса дії на території росії.

Кардін перервав розмову та повідомив про інцидент Державний департамент. Там підтвердили, що особа на відеозв’язку не була справжнім Дмитром Кулебою.

Технологія дипфейку використовує штучний інтелект для створення реалістичних відео з вигаданими людьми. Раніше її вже застосовували для імітації публічних осіб, зокрема у 2022 році з’явилося фейкове відео з президентом України Володимиром Зеленським.

Випадок із сенатором Кардіном посилив побоювання щодо можливих спроб іноземного втручання у в США, які відбудуться в листопаді. Розвідувальні служби США попереджають, що росія, Іран та Китай можуть використовувати штучний інтелект та дипфейки для впливу на виборчий процес.

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Хоча організатори інциденту невідомі, запитання про ракетні удари по росії вказують на можливу причетність російських спецслужб до цієї операції.

Служба безпеки Сенату закликала законодавців бути пильними.

«Ця спроба вирізняється технічною складністю та правдоподібністю. Ймовірно, у найближчі тижні будуть здійснені інші подібні спроби», — йдеться у повідомленні.

Тим часом, реагуючи на загрозу дипфейків, що зростає, YouTube розпочав розробку нових інструментів захисту. Вони мають запобігти несанкціонованому використанню зовнішності та голосу митців і авторів контенту на платформі.

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Джерело: New York Times

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