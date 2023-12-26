Аналітик Мін-Чі Куо: Apple Vision Pro вже у «‎масовому виробництві» і, ймовірно, надійде на початку січня 2024-го

Раніше Марк Гурман з Bloomberg повідомив про прискорення виробництва і надходження гарнітури змішаної реальності Apple вже у лютому, однак аналітик TF International Securities Мін-Чі Куо каже, що за поточного графіка Vision Pro буде доступна ще раніше — вже з перших днів наступного року.

Куо (через Wccftech) називає Vision Pro «продуктом року» для Apple і прогнозує поставки у 500 тис. одиниць у 2024-му — що удвічі менше за прогнози аналізу Jiemian у 1 млн до кінця року.

Цифра Куо виглядає дещо реальнішою з огляду на високу вартість гарнітури у $3499, хоча позитивні відгуки перших користувачів мають зміцнити статус продукту.

Раніше повідомлялось, що Apple Vision Pro буде доступна лише через систему попереднього запису — і на початку виключно в США. Компанія планує обладнати в магазинах спеціальні зони з демонстраційними блоками гарнітур та інструментами, які регулюватимуть розмір аксесуарів для покупців. Попри те, що Vision Pro буде доступна в усіх 270 філіях Apple у США, компанія планує розмістити секції для гарнітур спочатку в магазинах великих міст, таких як Нью-Йорк і Лос-Анджелес, а згодом поширити по всій країні.

Деякі працівники з магазинів Apple вже відібрані для спеціальних тренінгів, що стартують у січні.