Джордж Мартін: продовження «Гри престолів» про Джона Сноу запропонував сам Кіт Харінгтон, робоча назва серіалу – SNOW

Нещодавно ми розповіли про те, що HBO готує спін-офф про одного з найцікавіших героїв «Ігри престолів» Джона Сноу. Тепер цю інформацію підтвердив автор однойменної книжкової основи Джордж Мартін.

У довгому записі в особистому блозі письменник розповів кілька цікавих подробиць про нове шоу. Отже, шоу з робочою назвою Snow / “Сноу” дійсно знаходиться у розробці поряд з декількома іншими серіалами по всесвіту книжкового циклу «Пісня Льоду та Вогню». Причому працювати над усіма чотирма актуальними серіалами почали приблизно в той самий час, тому Джордж Мартін здивувався, що перші чутки про проект з’явилися тільки зараз.

HBO офіційно ще не схвалила проект, тому Мартін підтвердив лише ті дані, які вже озвучили інші люди, зокрема Емілія Кларк. Отже, ідею нового шоу запропонував Кіт Харінгтон – виконавець ролі Джона Сноу. І це була не просто ідея, актор навів із собою цілу команду сценаристів та шоураннерів, готову працювати над серіалом. Мартін знову ж таки не назвав імена, але натякнув, що це дуже відомі в індустрії люди.

Сам Джордж Мартін також залучений до проекту, але тільки як консультант, як і у випадку з усіма іншими новими серіалами по його всесвіту. Усі чотири проекти знаходяться на стадії написання сценаріїв, тож справа не дійшла навіть до пілота.

Нагадаємо, що крім «Дома дракона» у роботі WarnerMedia знаходяться ще щонайменше чотири проєкти за всесвітом «Гри престолів» — 10 000 Ships, 9 Voyages/Sea Snake, Flea Bottom та перший анімаційний серіал, націлений на молодшу аудиторію. Також HBO хочуть екранізувати «Повісті про Дунка та Еґа» Джорджа Р.Р. Мартіна, події у яких відбуваються за 100 років до подій «Гри престолів». Водночас після того, як HBO раптово відмовився від приквелу «Довга ніч» про походження Білих ходоків вже ні в чому не можна бути впевненим на 100%.

Джерело: Джордж Мартін