Ексглава PlayStation: консолі досягли технічного плато, час робити їх доступнішими

Маргарита Юзяк

Ексбос PlayStation Шон Лейден вважає, що розвиток консолей надто сповільнився. Для більшості геймерів різниця між PS4 та PS5 майже непомітна, тож зростання в кадрах вже не справляє “вау ефекту”.

На його думку, виробникам не варто нескінченно гнатися за потужністю, яка і так не кардинально відрізняється (якщо беремо чутки про наступне покоління). Натомість треба зробити консолі доступнішими та відкрити ринок для ширшого кола компаній. Він пропонує стандартизувати обладнання, як це свого часу відбулося з Blu-ray чи CD, щоб конкуренція відбувалася за ігри, а не за “залізо”.

“Моя здогадка полягає в тому, що ми просто отримуємо більше грошей від тих самих людей, а нам потрібно залучати більше людей, а не лише більше грошей”, — вважає Лейден.

За його словами, залучення нової аудиторії сповільнилося, бо вхідний поріг занадто високий. Ексглава PlayStation порівняв нинішню позицію Microsoft із долею Sega на етапі Dreamcast. Тоді Sega зрозуміла, що їм просто краще бути розробником програмного забезпечення. На сьогодні, на такому роздоріжжі стоїть Microsoft.

Водночас Лейден вважає наступне покоління Xbox потенціально ближчим до ПК за своєю структурою, тобто працювати на Windows і підтримувати сторонні магазини. Його думку підкріплюють реальні дії компанії: Xbox оголосила стратегічне партнерство з AMD та представила “власну” портативну консоль з чипом Ryzen Z2. А весною компанія “засвітила” вкладку Steam у новому інтерфейсі Xbox.

Схожу модель пробували в 1990-х із консоллю 3DO, яку виробляли різні компанії. Але тоді проєкт провалився через завищену ціну — $699 (близько $1500 за сучасними мірками). Лейден переконаний, що зараз галузь має шанс реалізувати таку схему правильно, оскільки основні консолі дуже схожі між собою.

І на цьому моменті він звернув увагу на іншу проблему — зміну споживчих звичок. Молодші гравці звикли до безплатних ігор на кшталт Fortnite, на які вони витрачають половину всього часу на PS або Xbox. Тобто покупці консолей зазвичай дорослі, тоді як молодші покоління обирають смартфони чи ПК, бо вони вже в них є. Звичайно молодь не залишиться в сегменті free-to-play назавжди, але це питання років. Тому Шон Лейден упевнений: якщо індустрія не зробить пристрої дешевшими й доступнішими, консолі втрачатимуть аудиторію.

