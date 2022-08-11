Електромобіль Porsche Taycan Turbo S показав рекордний час на Нюрбургрингу, відібравши перше місце у Tesla Model S Plaid [відео]

Автомобільні бренди Porsche і Tesla продовжують боротися за звання найшвидшого серійного електромобіля, використовуючи як ринг Нюрбургрінг, а як своїх найсильніших бійців – спортивні седани Taycan і Model S.

Цього разу черга хвалитися результатами на 20,8-кілометровій трасі дійшла до Porsche. Бренд показав результат 7 хвилин 33 секунди (7:33.350) за допомогою моделі Taycan Turbo S з новим пакетом Performance kit та системою Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC). Торік Tesla Model S Plaid показала на цій версії траси результат на дві секунди повільніше (7:35.579).

Модель отримала 21-дюймові колісні диски RS-Spyder та гуму Pirelli P Zero Corsa, а оновлена ​​система Porsche 4D Chassis Control аналізує та синхронізує роботу всіх елементів підвіски у режимі реального часу.

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Показово, що такий же електромобіль Porsche Taycan Turbo S може купити будь-який охочий вже цього року, це не специфічні покращення для взяття рекордів, а серійна модель у топовій версії. Його потужність складає 460 кВ/625 л.с., а запас ходу – 440-468 км.

Джерело: Porsche