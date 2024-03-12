Xiaomi оголосила про початок продажів електромобілів (ймовірно, за ціною $30,7-$36,2 тис.) ─ це викликало стрибок вартості її акцій

Акції компанії Xiaomi мали найбільший внутрішньоденне зростання вартості за більш ніж рік після того, як компанія оголосила, що цього місяця почне продавати свої довгоочікувані електромобілі.

Китайська компанія вже тривалий час займається розробкою власного електромобіля. Наприкінці минулого року Xiaomi показала свій перший електричний седан з панорамним скляним дахом та максимальною швидкістю 265 км/год. Тепер компанія готова розпочинати продажі своїх авто та вийти на висококонкурентний ринок електромобілів в Китаї, який очолюють Tesla та BYD.

Xiaomi запропонує свою серію SU7 для покупки з 28 березня у 29 містах, повідомила компанія в дописі на Weibo, однак не розкрила ціни. Після цієї новини її акції виросли на 9,9% у Гонконзі.

Однак Xiaomi виходить на ринок електромобілів не в найкращий час. Останнім часом ця ніша стала менш привабливою, оскільки Tesla та BYD ведуть цінову війну, щоб зацікавити китайських споживачів, а решта галузі стикається з падінням маржі та сповільненням зростання продажів. Apple нещодавно скасувала свій тривалий проєкт з розробки електромобілів, оскільки не змогла подолати труднощі з адаптацією свого технологічного досвіду до абсолютно нової сфери виробництва.

Xiaomi сподівається досягти успіху там, де це не вдалося Apple. Започаткована 3 роки тому ініціатива щодо електромобілів суттєво відрізняється від попереднього досвіду китайської компанії. Основний бізнес Xiaomi полягає в онлайн-продажах телефонів та інших електронних пристроїв з порівняно доступною ціною. Але співзасновник Лей Цзюнем сказав, що електромобіль Xiaomi не буде бюджетною пропозицією. Аналітики очікують, що середня ціна становитиме $30,7-$36,2 тис. при обсягах виробництва 30-50 тис. одиниць за перший рік.

Xiaomi співпрацює з державною компанією Beijing Automotive Group, щоб уникнути тривалого очікування дозволу на виробництво від китайських регуляторів. Автомобілі SU7 (Speed Ultra) зможуть розганятись від 0 до 100 км/год лише за 2,78 секунди.

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Джерело: bloomberg

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