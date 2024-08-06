Емма Коррін про роль у «Дедпул і Росомаха»: «Не очікувала, що доведеться зробити це з улюбленцем фанатів»

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Актриса Емма Коррін, яка зіграла роль Кассандри Нови у фільмі «Дедпул і Росомаха», розповіла про свої емоції щодо вбивства популярного персонажа в новому блокбастері кіновсесвіту Marvel.

Обережно, далі спойлери!

Новий супергеройський фільм «Дедпул і Росомаха» вражає кількістю камео. Серед них — поява Кріса Еванса в ролі Джонні Шторма, відомого як Людина-факел із «Фантастичної четвірки».

Однак персонаж Еванса недовго радував глядачів. Лиходійка Кассандра Нова у виконанні Емми Коррін швидко позбавила його життя. Актриса поділилася з GQ, що їй було «дуже ніяково» виконувати цю сцену. Коррін розповіла про свої відчуття під час прем’єрного показу в Лінкольн-центрі Нью-Йорка:

«Мені було так незручно, коли ми дивилися фільм. Зал був повний фанатів, усі раділи появі Еванса на екрані. А через три хвилини я його вбиваю. Я буквально ховалася в кріслі».

Крім Еванса, у фільмі з’явилися й інші актори з попередніх проєктів Fox: Дженніфер Гарнер як Електра, Веслі Снайпс як Блейд та Ченнінг Татум у ролі Гамбіта, яку він мав зіграти раніше, але нагода випала лише зараз.

Коррін високо оцінила вміння Marvel працювати з камео:

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«Вони дають глядачам те, чого ті хочуть. Але не використовують камео безпідставно. Кожна поява має сенс, і я сподіваюся, люди це відчують».

«Дедпул і Росомаха» встановив рекорд касових зборів для фільмів із рейтингом R. Однак критики розділилися в оцінках нової стрічки Marvel.

Джерело: Ign

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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