Epic Games безплатно віддає головоломку з 92% схвальних відгуків

Depositphotos

Epic Games Store оновила тижневу роздачу — цього разу пропонують одразу два проєкти: свіжий пригодницький симулятор та головоломку з окультною атмосферою, в якої високий рейтинг у Steam.

Йдеться про Kamaeru: A Frog Refuge (2024) та Strange Horticulture (2022) відповідно. Роздача триватиме рівно тиждень — до 28 серпня 18:00, після чого пригодницький симулятор і головоломку змінять дві інші гри.

Kamaeru: A Frog Refuge розповідає про Клео, що вирішила повернутися до свого дитинства і разом з другом Акселем відновити заболочені землі. Гравцю треба створити рай для жаб: розводити понад 500 видів, облаштовувати середовище меблями, фотографувати їх у кумедних позах і дбати про біорізноманіття. Ця гра підійде для тих, хто полюбляє затишну атмосферу у безпечному світі.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Strange Horticulture — це головоломка про власника крамниці рослин у містечку Андермір. Гравці вивчають загадкову флору, ідентифікують дивні трави, взаємодіють з відьмами й культистами. Поступово ми розкриваємо темні таємниці культу, що намагається пробудити древню істоту. Всі твої рішення впливають на сюжет, а кожна рослина — це ключ до нової загадки. Гра отримала 95% переважно позитивних відгуків у Steam.

А от вже з 28 серпня користувачів чекає нова пара — Make Way та Machinarium, які теж можна буде забрати безплатно. Тому у вас залишається три дні, щоб забрати пригодницький симулятор і головоломку.