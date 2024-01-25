Facebook і Instagram автоматично блокуватимуть повідомлення, які надходять дітям не від друзів

Три роки тому Meta обмежила надсилання повідомлень дітям від дорослих, у випадку, якщо вони не перебувають у списку друзів, а нині розширює правила і на їхніх однолітків.

Користувачі віком до 16 або 18 років (залежно від країни) більше не отримають особисті повідомлення від сторонніх користувачів — тобто тих, на кого вони не підписані. Налаштування увімкнено за замовчуванням.

«Ми хочемо, щоб діти мали безпечний досвід роботи з нашими програмами», — йдеться у повідомленні Meta.

Раніше цього місяця Meta оголосила, що почне приховувати від дітей контент, пов’язаний із самопошкодженнями, зображеннями насильства, розладами харчової поведінки та іншими шкідливими темами в Instagram і Facebook. Якщо користувачу ще не виповнилося 16 років, то він не бачитиме публікацій на ці теми у своїх стрічках і історіях, навіть якщо ними поділилися друзі. Також компанія нещодавно запровадила нічні сповіщення, які надходитимуть користувачам до 18 років і спонукатимуть закрити програму і лягти спати, якщо вони прокручували сторінку понад 10 хвилин.

Раніше Meta стикалася з низкою судових позовів та скарг на те, як вона захищає дітей. Зокрема один із позовів, поданий 33 штатами, звинуватив компанію у «‎активному націлюванні» дітей до 13 років на використання її програм і вебсайтів, а також у «‎продовженні збору їхніх даних» навіть після того, як користувачі повідомили про вік.

У звіті The Wall Street Journal також йшлося про те, що Instagram нібито рекомендує «‎небезпечні кадри з дітьми», а також «‎відверто сексуальні відео для дорослих» акаунтам, які підписані на підлітків.

У грудні 2023 року штат Нью-Мексико подав до суду на Meta, стверджуючи, що алгоритми Facebook і Instagram рекомендують неповнолітнім контент сексуального характеру. За оцінками співробітників (через внутрішню презентацію компанії) близько 100 000 дітей щодня піддавалися переслідуванням у Facebook та Instagram.