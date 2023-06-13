«ФАРАНҐ» – вийшов український трейлер кримінальної драми від режисера серіалу «Банди Лондона»

Компанія Kinomania Film Distribution оприлюднила трейлер майбутнього фільму «ФАРАНҐ», який невдовзі вийде в український прокат. Це кримінальна драма з елементами бойовика та трилера, яка розповідає про вимушені пригоди колишнього в’язня Сема.

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Після спокутування своєї провини Сем влаштував своє життя в Таїланді. Там він заснував сім’ю, про яку завжди мріяв. П’ять років по тому, його наздоганяє минуле, і у нього залишається лише один вибір – боротися за свою родину.

«Сем – зразковий ув’язнений, який старанно готується до реінтеграції в суспільство. Однак на волі минуле наздоганяє його, і нещасний випадок залишає єдиний вибір – втечу. П’ять років потому Сем починає нове життя в Таїланді. Тепер він має родину, про яку завжди мріяв. Але Наронґ, місцевий ґанґстер, змушує його знову зануритися у злочинну діяльність. І коли Сем хоче все припинити, Наронґ нападає на його сім’ю», – йдеться в синопсисі фільму «ФАРАНҐ».

Фільм зняв режисер Ксавʼє Жан («Хітмен», серіал «Банди Лондона»), який також доклав руку ддо написання сценарію. Головні ролі виконали Нассім Лʼєс («Одружись зі мною, чувак»), Вітая Пансрінґарм, Олівʼє Ґурме, Кеннет Вон, Джіджі Велісіта та інші.

Фільм «ФАРАНҐ» вийде в український прокат 10 серпня 2023 року.