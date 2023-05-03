Фільм «Люксембург, Люксембург» вже третій тиждень очолює український прокат — його переглянули понад 156 тис. глядачів

Фільм Антоніо Лукіча «Люксембург, Люксембург», який вийшов в український прокат 13 квітня, продовжує утримувати пальму першості вже третій тиждень поспіль. Про це свідчить статистика касових зборів та повні глядацькі зали.

Курс Алгоритми та структури даних. Може вже досить… Відкладати на завтра те, що докорінно змінить твоє життя. Вривайся в IT! Вже йду!

За третій вікенд стрічка зібрала 6,21 млн грн від 40 737 глядачів. Усього ж з 12 квітня фільм заробив понад 23 млн грн, його переглянули 156 713 глядачів.

«156 тисяч глядачів за три тижні прокату – це не тільки вдвічі більше, ніж зібрав перший фільм Антоніо «Мої думки тихі», а ще й ризик опинитися в списку 10 найкасовіших українських фільмів всіх часів. Що для скромної авторської трагікомедії, яка, окрім прокату, успішно іде ще й на кінофестивалях – взагалі якийсь парадокс… Ми вдячні кожному глядачеві, кожному українцю за довіру до авторського українського кіно», – кажуть продюсери фільму Володимир Яценко та Анна Яценко.

Нагадаємо, що за результатами першого кінопрокатного вікенду «Люксембург, Люксембург» став лідером, зібравши 5,59 млн грн. У свій другий вікенд фільм показав ще кращий результат: майже на 1млн гривень більше, ніж у стартові вихідні (6,59 млн грн). У третій вікенд «Люксембург, Люксембург» утримав лідерство.

Фільм «Люксембург, Люксембург» (драма, комедія) розповідає про братів-близнюків, які намагаються дати раду своєму життю. Аж раптом вони дізналися, що їхній давно зниклий батько захворів у Люксембурзі. Отже, вони вирушають у подорож, аби побачити його востаннє. Та чи буде чоловік, якого вони там зустрінуть, таким само крутим татом, яким вони його пам’ятають?

Головні ролі у стрічці «Люксембург, Люксембург» зіграли учасники реп-гурту «Курган і Agregat» – брати Раміл та Аміл Насірови. У фільмі також знімались Наталія Гнітій, Людмила Саченко, Віктор Драпіковський, Доріс Майданюк, Карина Черчевич та інші. Виробництвом картини займався кінопродакшен ForeFilms, продюсерами виступили Володимир Яценко та Анна Яценко. Це другий повнометражний фільм українського режисера Антоніо Лукіча, відомого глядачам за комедією «Мої думки тихі». Фільмування відбувалось у 2021 році у Лубнах Полтавської області, Києві та Люксембурзі. Стрічку створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Фільм брав участь у конкурсі «Горизонти» на 79-му Венеційському міжнародному кінофестивалі.