Фільм «Все завжди і водночас» перевершив «Володаря перснів: Повернення короля» за нагородами – 158 проти 101 за підрахунками IGN. «Оскар» ще попереду

За підрахунками IGN, фільм «Все завжди і водночас» на сьогодні є найбільш нагороджуваним за всю історію: наразі він уже отримав 158 нагород від різних спільнот, організацій та нагородних комітетів. Раніше перше місце займала стрічка «Володар перснів: Повернення короля» з 101 нагородою.

На сайті ретельно підрахували кожну нагороду, яку фільм отримало цього сезону, у тому числі нагороди від великих організацій критиків, такі як «Золотий глобус», SAG Awards та Indie Spirits. І це ще не було «Оскара».

Є кілька застережень, чому представлена ​​статистика може відрізнятися від інших підрахунків. Не кожна організація потрапила у відбір IGN. Крім того, за 20 років, що минули з моменту виходу «Повернення короля», безліч нових організацій, спільнот критиків та вебсайтів почали присуджувати власні нагороди фільмам. Загальна кількість організацій, що номінували «Все завжди і водночас», дорівнює 110, у порівнянні з 90 у «Повернення короля».

Прагнучи зрівняти правила гри, IGN звузив список лише до організацій, які присуджували нагороди чи номінації обом фільмам. З 152 організацій, що номінували обидва фільми, лише 45 видали нагороди кожному з них. Після скорочення загальної кількості організацій до цього числа «Все завжди і водночас», як і раніше, випереджає завершальну частину «Володаря кілець», коли йдеться про нагороди (138–127), номінації (295–189) та організації, що присудили їм нагороди (39-37).

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Якщо врахувати кожну номінацію та нагороду, без відсіювання, виконаного IGN, «Все завжди і водночас» значно перевершить «Повернення короля» як за нагородами, так і за номінаціями (336 нагород, 691 номінація проти 213 нагород, 337 номінацій).

Немає жодних сумнівів у разючому прориві фільму «Все завжди і водночас». Мішель Єо та Ке Хай Куан увійшли в історію SAG Awards з ролями Евелін Ван та Веймонда Вана. Єо стала першою азійською переможницею у номінації за найкращу жіночу роль в історії організації, а Куан став першим азійцем, який отримав нагороду за найкращу роль другого плану в кіно. Маючи 11 номінацій на «Оскар», фільм «Все завжди і водночас» може отримати великий успіх на 95-й церемонії вручення премії «Оскар» у неділю, 12 березня.

Хочеться додати, що фільм про стрибки по мультивсесвіту справді вартий уваги, його можна порадити всім, хто з якихось причин ще його не бачив. Також можна радіти видатному успіху Мішель Єо, не найпопулярнішої, але дуже яскравої акторки.