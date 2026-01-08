Новини Кіно 08.01.2026 comment views icon

Фінал скоро: Netflix анонсував 5-й сезон "Відьмака" на 2026 рік і розкрив синопсис

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Фінал близько: Netflix анонсував 5-й сезон "Відьмака" на 2026 рік і розкрив синопсис
Відьмак / Netflix

Як і очікувалось, Netflix запланував реліз п’ятого і фінального сезону “Відьмака” на 2025 рік — зйомки завершили цього жовтня і наразі відзнятий матеріал перебуває на монтажі.

Раніше ми бачили кілька витоків зі знімань, а нині тизер нових релізів Netflix розкрив офіційний синопсис:

“Час кінця близько”, — йдеться в описі. “Темні сили об’єднуються по всьому Континенту зі злочинними задумами щодо Цірі. Навіть якщо Ґеральт і Єнніфер зможуть врятувати свою доньку та возз’єднатися як родина, їм доведеться зіткнутися з перешкодами — і ворогами — з якими вони ніколи раніше не стикалися”.

Точної дати випуску немає, але очевидно свої ролі повторять Аня Чалотра, Фрея Аллан, Джої Бейті та Лоренс Фішберн — поряд з Ліамом Хемсвортом, який замінив на “посаді” Відьмака Генрі Кавілла. Шоуранерка Лорен Шмідт-Гіссріх розповідала, що автори розглядали 4 та 5 сезони, як одну велику історію.

“Ми знали, що нам потрібно розбити її з погляду того, як вона буде запущена на Netflix, але насправді це історія возз’єднання цієї родини, і я думаю, що коли ми обираємо, які саме деталі з книг включити, ми шукаємо справді різноманітного спектра речі”.

Четвертий сезон “Відьмака” стартував на Netflix цієї осені з переважно негативними відгуками та падінням переглядів на 51% порівняно з попередником. Надзвичайно поганий результат для стримінгу, який нібито вклав у сезон шалені $221 млн (близько $27 млн за епізод). Загальні витрати екранізації нині наблизилася до $1 млрд, з урахуванням спінофів.

До речі щодо спінофів: одночасно з четвертим сезоном “Відьмака” на Netflix вийшов фільм про Щурів, скомпонований з матеріалу, який початково знімали як мінісеріал. При цьому стримінг уникав реклами й навіть не випустив окремого трейлеру, як результат — за два місяці з моменту випуску проєкт отримав лише одну оцінку на Rotten Tomatoes, хоча й позитивну.

“Дивні дива” для пенсіонерів: Netflix анонсував новий Sci-Fi серіал братів Дафферів

Популярні новини

arrow left
arrow right
Творці "Дивних див" назвали 4 епізоди, які варто передивитись перед новим сезоном
Творець "Пуститися берега" каже, що йому набридло писати про поганих хлопців: "Забагато людей наслідують Волтера Вайта"
Amazon переклав огляд серіалу "Фолаут" на ШІ: той переніс дію в 1950-ті роки і дратував глядачів штучним голосом
Кратос в Боллівуді: індійський блокбастер на Netflix покадрово скопіював бій з God of War
На Netflix вийшов фінальний сезон "Дивних див" — стримінг впав від "нашестя" глядачів
Детектив Бенуа Блан з'явиться в "Ножі наголо 3" лише на 40-й хвилині — режисер пояснює чому
"Дивні дива" отримають початок у стилі "Месники: Завершення": "Раніше вони перемагали будь-яке зло, але не зараз"
Netflix анонсував фільм "Дивні дива: Остання пригода" про залаштунки фінального сезону — дивимось трейлер
Нова "настолка" The Witcher зібрала $12 млн на Gamefound і отримає наративний застосунок з озвучкою 7 мовами
Amazon Prime Video подивиться серіал за вас — ШІ на стрімінгу створюватиме відеорезюме для швидкого перегляду
З тим самим гумором і жорстокістю: серіал "Хлопаки" анонсував власну відеогру
Аналітики: Cyberpunk 2 вийде у 2030 році з бюджетом $417 млн, нове DLC Witcher 3 та Witcher 4 набагато ближчі
Бездоганні відпочивають: третій сезон "Дому дракона" покаже “найкрутіші” війська "Гри престолів"
На Netflix завершився серіал "Дивні дива" — після 9 років трансляції
Amazon перенесла реліз 2-го сезону "Фолаут" — перший епізод вийде раніше
Прокинься, покійнику: на Netflix вийшов детектив "Ножі наголо 3"
Тодд Говард назвав улюблену фракцію Fallout та розповів, як коронна фраза гри ледь не зникла з серіалу
"Вимкніть це сміття": автор "Дивних див" створив гайд з налаштування телевізорів для перегляду 5 сезону
"Дивні дива" змусили Apple оновити графік виходу серіалу "Плюрибус" — фінал вийде раніше
"V означає Вендетта" отримає серіал від Джеймса Ганна через 20 років після фільму
"Сезон зіпсовано": творець Fallout каже, що "Дивні дива" допустились "критичної" помилки в правилах Dungeons & Dragons
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати