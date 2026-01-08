Фінал скоро: Netflix анонсував 5-й сезон "Відьмака" на 2026 рік і розкрив синопсис

Відьмак / Netflix

Як і очікувалось, Netflix запланував реліз п’ятого і фінального сезону “Відьмака” на 2025 рік — зйомки завершили цього жовтня і наразі відзнятий матеріал перебуває на монтажі.

Раніше ми бачили кілька витоків зі знімань, а нині тизер нових релізів Netflix розкрив офіційний синопсис:

“Час кінця близько”, — йдеться в описі. “Темні сили об’єднуються по всьому Континенту зі злочинними задумами щодо Цірі. Навіть якщо Ґеральт і Єнніфер зможуть врятувати свою доньку та возз’єднатися як родина, їм доведеться зіткнутися з перешкодами — і ворогами — з якими вони ніколи раніше не стикалися”.

Точної дати випуску немає, але очевидно свої ролі повторять Аня Чалотра, Фрея Аллан, Джої Бейті та Лоренс Фішберн — поряд з Ліамом Хемсвортом, який замінив на “посаді” Відьмака Генрі Кавілла. Шоуранерка Лорен Шмідт-Гіссріх розповідала, що автори розглядали 4 та 5 сезони, як одну велику історію.

“Ми знали, що нам потрібно розбити її з погляду того, як вона буде запущена на Netflix, але насправді це історія возз’єднання цієї родини, і я думаю, що коли ми обираємо, які саме деталі з книг включити, ми шукаємо справді різноманітного спектра речі”.

Четвертий сезон “Відьмака” стартував на Netflix цієї осені з переважно негативними відгуками та падінням переглядів на 51% порівняно з попередником. Надзвичайно поганий результат для стримінгу, який нібито вклав у сезон шалені $221 млн (близько $27 млн за епізод). Загальні витрати екранізації нині наблизилася до $1 млрд, з урахуванням спінофів.

До речі щодо спінофів: одночасно з четвертим сезоном “Відьмака” на Netflix вийшов фільм про Щурів, скомпонований з матеріалу, який початково знімали як мінісеріал. При цьому стримінг уникав реклами й навіть не випустив окремого трейлеру, як результат — за два місяці з моменту випуску проєкт отримав лише одну оцінку на Rotten Tomatoes, хоча й позитивну.