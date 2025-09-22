Netflix витратив на серіал "Відьмак" та спінофи близько $1 млрд, четвертий сезон — найдорожчий

Ліам Хемсворт у серіалі "Відьмак"

Четвертий сезон “Відьмака” став найдорожчим в історії серіалу Netflix з бюджетом у $221 млн — близько $27 млн за кожен з восьми епізодів, згідно з Redanian Intelligence.

Для порівняння: на третій сезон “Відьмака” витратили $175 млн ($21,8 млн за епізод), другий коштував $176,3 млн ($22 млн за епізод), а перший — $92,1 млн ($11,5 млн за епізод).

Додатково Netflix витратив $20 млн (без урахування постпродакшену) на створення серіалу-спінофу про банду Щурів, який зрештою скасували й перетворили на повнометражний фільм, що вийде в один день з четвертим сезоном “Відьмака”; а також $51,5 млн на серіал “Кровне походження”.

Зважаючи на загальновідомі цифри, бюджет франшизи “Відьмак” на Netflix вже перевищив $720 млн, а з урахуванням двох аніме, “Кошмар вовка” та “Сирени глибин”, і звісно, фінального сезону основного шоу, який нині перебуває на стадії знімань, упритул наблизився до мільярда.

Нагадаємо, що четвертий сезон “Відьмака” вперше представить Ліама Хемсворта в ролі Ґеральта після відходу з шоу Генрі Кавілла і вийде вже 30 жовтня одразу з усіма епізодами.

Раніше Netflix показав перший тизер, який на цей час зібрав понад 120 тис. дизлайків і нові кадри з Цірі (Фрея Аллан), Єннефер (Аня Чалотра), Любистком (Джої Бетті) та Регісом (Лоренс Фішберн).

Згідно з офіційним синопсисом, новий сезон оповідає про те, як Ґеральт, Єнніфер та Цірі “стикаються з необхідністю подорожувати спустошеним війною Континентом та його численними демонами окремо один від одного”. Якщо вони зможуть прийняти та очолити групи, у яких опиняються, “у них є шанс пережити бойове хрещення — і віднайти один одного”.