«Дюна: Частина друга»: дивимося перший трейлер продовження фантастичного епіка Дені Вільньова за романом Френка Герберта

Warner Bros. (як і обіцяла) опублікувала перший трейлер нової «Дюни», яка безперечно є однією з найочікуваніших кінострічок цього року. Майже одночасно на каналі Warner Bros. Pictures Ukraine з’явилася локалізована версія з українським дубляжем.

Курс PR-комунікацій. Навчимо писати пресрелізи, які працюють . Хочу

Ключові ролі у картині виконали Тімоті Шаламе, Зендея, Ребекка Ферґюсон, Оскар Айзек, Джош Бролін, Флоренс П’ю, Леа Сейду, Дейв Батіста, Остін Батлер, Стеллан Скашґорд, Шарлотта Рамплінґ, Хав‘єр Бардем та інші

Фільмування сиквелу «Дюни» завершилися ще у грудні 2022 року — вони тривали майже 5 місяців на кількох локаціях у Будапешті, Абу-Дабі, Йорданії та Італії. Продовженням займалася та сама команда, яка працювала над першим фільмом, включаючи режисера Дені Вільньова («Той, хто біжить по лезу 2049», «Прибуття», «Сікаріо»), оператора Грега Фрейзера та композитора Ганса Ціммера («Інтерстеллар», «Початок»). До речі, друга частина повністю створена у форматі IMAX (перша «Дюна» була лише на 40%).

В український прокат друга частина нашумілої екранізації роману Френка Герберта вийде 2 листопада 2023 року — як завжди, на день раніше світової прем’єри.

Трейлер фільму «Дюна: Частина друга » — з українським дубляжем

В оригіналі (англійською)

Курс Літній IT-табір для дітей Відправити свою квіточку на канікули мрії Забронювати місце

Локалізований постер