«Крик 6» / Scream 6 — перший трейлер нової частини знаменитої слешер-франшизи з Дженною Ортеґою, Кортні Кокс та Гейден Панеттьєр (український дубляж)

Кінокомпанія Paramount Pictures опублікувала офіційний трейлер майбутнього слешера Scream 6 / «Крик 6». Цього разу на глядачів очікують нові локації, але колишні проблеми виживання та порятунку від Примарного обличчя.

Scream 6 / «Крик 6» є продовженням п’ятої частини 2022 року. Дія розгортається приблизно через рік після подій «Крику 5». Цього разу герої, що вижили, залишають рідне містечко Вудсборо і вирушають до Нью-Йорка, щоб вступити до коледжу. Сестри Тара і Сем, а також близнюки Чед і Мінді прагнуть почати нове життя у великому місті, але на них знову починає полювання вбивця Примарне обличчя.

Зніманням шостої частини керували режисери Метт Беттінеллі-Олпін та Тайлер Джіллетт, а сценарій написали Джеймс Вандербілт та Гай Бусік. До своїх ролей повернулися зірки Жасмін Савой Браун, Мейсон Гудінг, Дженна Ортеґа та Мелісса Баррера. Також у Scream 6 / «Крик 6» можна буде побачити старих знайомих персонажів у виконанні Кортні Кокс (Гейл Уезерс) та Гейден Панеттьєр (Кірбі Рід з «Крику 4»). Однак у шостій частині вперше для всієї франшизи не буде персонажа Сідні Прескотт у виконанні Нів Кемпбелл, оскільки актриса відчула себе «недооціненою» під час переговорів щодо участі у новій частині.

Додамо, в Twitter опублікували альтернативний трейлер з кривавішими сценами й ще більш дорослою лексикою.

This is unlike any other Ghostface. Watch the NEW trailer for #ScreamVI – Only in theatres March 10, 2023. pic.twitter.com/IAlhfc7j8X

— Scream (@ScreamMovies) January 19, 2023