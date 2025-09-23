Франкенштейн у стилі Бонні і Клайда: вийшов трейлер науково-фантастичного горору "Наречена"

Кадри з фільму "Наречена"

Warner Bros. представила перший трейлер фільму жахів “Наречена”, який оповідає про монстра Франкенштейна та його так само напівживу дівчину.

“Самотній Франкенштейн вирушає до Чикаго 1930-х років, щоб звернутися за допомогою до доктора Евфронія у створенні собі супутниці. Вони вдвох відроджують убиту молоду жінку, і народжується Наречена. Вона перевершує задум будь-кого з них, розпалюючи палкий роман, привертаючи увагу поліції та дикий і радикальний соціальний рух”, — з офіційного синопсиса.

Фільм, натхнений романом Джеймса Вейла “Наречена Франкенштейна” та оригінальним творінням Мері Шеллі 1818 року, створила акторка, режисерка та сценаристка Меггі Джилленхол. У головних ролях — Джессі Баклі (Наречена) та Крістіан Бейл (Франкенштейн), а також Пенелопа Крус у ролі Мірни, Аннет Бенінг, Пітер Сарсгаард, Джуліанна Хаф та Джейк Джилленхол. До знімальної команди увійшли оператор-постановник “Джокера” Лоуренс Шер, художник по костюмах з “Попелюшки” Сенді Павелл та художник-постановник фільму “Елвіс” Карен Мерфі.

“Наречена” — лише один з кількох фільмів про Франкенштейна, які вже готуються до виходу, поряд з версією Netflix і режисера Гільєрмо дель Торо, у якій зірка “Ейфорії” Джейкоб Елорді грає монстра, що ожив.

Початково прем’єру “Нареченої” планували на 26 вересня, але згодом перенесли на 6 березня 2026 року. Зі слів інсайдерів, тестові покази видались не надто вдалими, тож фільм довелось частково переробити. Виникали питання, яким чином Джилленхол вдалося вмовити Warner Bros. профінансувати “напівмюзикл” сумою у $100 млн, зважаючи на те, що це лише її друга режисерська робота? Утім перша, психологічний трилер “Втрачена донька” 2021 року, отримала широке визнання критиків, нагороду за найкращий сценарій на Венеційському кінофестивалі й три номінації на премію “Оскар”

На цей час фільм завершив постпродакшн і отримав рейтинг R за “кривавий насильницький контент, сексуальний контент та ненормативну лексику”.

Трейлер (оригінал)