Новини Кіно 29.07.2025 comment views icon

Перший погляд на «монстра» Джейкоба Елорді в готичному фентезі «Франкенштейн» — нові кадри і дата релізу

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Катерина Даньшина

Редактор новин

Перший погляд на «монстра» Джейкоба Елорді в готичному фентезі «Франкенштейн» — нові кадри і дата релізу
Кадри і фото з залаштунків фільму «Франкенштейн» / Vanity Fair

Видання Vanity Fair представило нові кадри «Франкенштейна» Ґільєрмо дель Торо — готичного фентезі, яке вже стало одним із найочікуваніших рімейків класичних фільмів про монстрів після торішнього «Носферату».

«Франкенштейн» — це нова екранізація класичного роману Мері Шеллі 1818 року, яка представляє Оскара Айзека в ролі Віктора Франкенштейна та Джейкоба Елорді, як його жахливого творіння. Нові кадри пропонують детальний погляд на персонажа зірки «Ейфорії» у двох образах: перший — версія живого трупа в плащі та масці, і другий — в набагато вразливішому моменті, згорбленого перед Віктором Франкенштейном, який в цей час працює над своїм творінням.

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Міа Гот з’явиться як наречена Франкенштейна Елізабет, а Крістоф Вальц взяв на себе роль доктора Преторіуса. Також серед акторського складу з’являються Чарльз Денс, Берн Горман, Девід Бредлі й Ральф Айнесон (Ґалактус у «Фантастичній четвірці», яка наразі транслюється в кінотеатрах).

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Попри таку потужну творчу команду фільм не оминули проблеми з виробництвом. Ендрю Гарфілд, який претендував на роль «чудовиська Франкенштейна» раптово залишив проєкт. Офіційна версія — конфлікти у розкладі після голлівудських страйків 2023 року. Роботу над стрічкою зупинили на дев’ять тижнів, аж доки Елорді не погодився знятись в ролі монстра.

«Що мене привабило в Елорді, — це його незграбність і зап’ястки. У нього така розслаблена манера рухів», — розповідає гример Майк Гілл журналу Vanity Fair. «А потім у нього з’являються ці справді похмурі моменти, коли він уважно на тебе дивиться, з опущеними повіками й довгими віями, як у Карлоффа.У нього невинна вдача, але вона втілена в тілі шість футів п’ять дюймів заввишки. Він справді міг би завдати чимало шкоди, якби захотів стати поганцем».

Для роботи Елорді передивився запоєм усі фільми Бориса КарлоффаАнглійський актор, що став всесвітньо відомою зіркою фільмів жахів після того, як зіграв монстра у фільмах Франкенштейн (1931), Наречена Франкенштейна (1935) та Син Франкенштейна (1939). та прикрасив усю свою квартиру роботами художника Берні Райтсона, який колись працював над ілюстрованим виданням книги Шеллі.

«Я перетворив її на святилище всього, що, на мою думку, стосувалося цієї істоти», — розповів Елорді. «Картини Берні були по всіх стінах. Можливо, коли ти спиш або просто ходиш навколо, ти врешті-решт вбираєш їх».

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Сам дель Торо говорив, що «Франкенштейн» — це кульмінація подорожі, яка зайняла більшу частину його життя.

«Я вперше прочитав “Франкенштейна” Мері Шеллі ще дитиною та побачив Бориса Карлоффа в тому, що стало для мене майже релігійним станом. Монстри стали моєю особистою системою переконань», — розповідав дель Торо під час дискусії на заході Netflix Tudum. «У моїх фільмах є сліди Франкенштейна… Дослідження стосунків між людством і монстрами, творцем і творінням, батьком і сином знову і знову поглинало мої історії. Я хотів зняти цей фільм ще до того, як у мене з’явилася камера, і я активно прагну цього вже 25 років».

Результат вийшов амбітним. «Франкенштейн» із тривалістю 2 години 29 хвилин лише на хвилину коротший за попередній ігровий фільм дель Торо «Алея жахів» (2001) і отримав рейтинг R за «криваві сцени насилля», ще один доказ того, що режисер не збирається послабити історію.

«Франкенштейн» вийде на Netflix у листопаді після обмеженого прокату в кінотеатрах.

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