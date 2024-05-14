Функція Ask Photos у Google Photos дозволить шукати зображення за допомогою голосових і текстових контекстних запитів

Google має намір глибше інтегрувати штучний інтелект в сервіс зберігання фото та відео Google Photos. В рамках цієї інтеграції в сервісі з’явиться нова функція Ask Photos. Вона дозволить користувачам шукати необхідні зображення за допомогою комплексних голосових або текстових запитів.

Функція Ask Photos допоможе переглянути всю бібліотеку Google Photos із можливістю отримати унікальні ідентифікаційні аспекти та використати контекстні запити, щоб знайти саме те зображення, яке необхідно. Або це може бути серія пов’язаних фотографій, що демонструють прогрес для певної події чи людини.

Ask Photos, a new feature coming to @GooglePhotos, makes it easier to search across your photos and videos with the help of Gemini models. It goes beyond simple search to understand context and answer more complex questions. #GoogleIO pic.twitter.com/OsYXZLo5S1 — Google (@Google) May 14, 2024

Нова функція виходить за рамки звичайного пошуку зображень, оскільки Gemini може виявляти вміст зображень. Google навела приклад пошуку автомобільного номерного знаку із запитом про те, який номер стоїть на конкретному автомобілі. Потім фотографії вдалося ідентифікувати та дати результат із вказаним номером.

В іншому прикладі вдалося точно визначити, коли дитина навчилася плавати, на основі зображень, які вже були в бібліотеці користувача Google Photos. Або ж можна запитати на демонстрацію успіхів дитини у плаванні. Gemini проаналізує бібліотеку фотографій, знайде відповідні фото, розпізнає різний контекст та знайде, наприклад, заняття плаванням в басейні, плавання на узбережжі океану, сертифікати та грамоти з нагородами з плавання, а потім згрупує знайдені фото у тематичне зведення.

Курс English For IT: Communication від Enlgish4IT. Почни легко працювати та спілкуватися з мультикультурними командами та міжнародними клієнтами. Отримайте знижку 10% за промокодом ITCENG. Інформація про курс

Функцію Ask Photos також можна буде використовувати й щодо відео, однак Google не показала живу демонстрацію чи приклад цього в дії. Також не згадується, чи буде ця функція працювати локально на пристрої, чи вимагатиме підключення до інтернету.

Ask Photos почне розгортатися найближчими місяцями. При цьому «літо» називають як орієнтовний термін випуску.

Джерело: 9to5google