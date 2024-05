Функція Ask Photos у Google Photos дозволить шукати зображення за допомогою голосових і текстових контекстних запитів

Google має намір глибше інтегрувати штучний інтелект в сервіс зберігання фото та відео Google Photos. В рамках цієї інтеграції в сервісі з’явиться нова функція Ask Photos. Вона дозволить користувачам шукати необхідні зображення за допомогою комплексних голосових або текстових запитів.

Функція Ask Photos допоможе переглянути всю бібліотеку Google Photos із можливістю отримати унікальні ідентифікаційні аспекти та використати контекстні запити, щоб знайти саме те зображення, яке необхідно. Або це може бути серія пов’язаних фотографій, що демонструють прогрес для певної події чи людини.

Ask Photos, a new feature coming to @GooglePhotos, makes it easier to search across your photos and videos with the help of Gemini models. It goes beyond simple search to understand context and answer more complex questions. #GoogleIO pic.twitter.com/OsYXZLo5S1

— Google (@Google) May 14, 2024