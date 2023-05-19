«Футурама» повертається на Hulu: 24 липня стартує 8 сезон з оригінальним Бендером та творцями серіалу

Новий сезон «Футурами» вийде влітку на стрімінговому ТБ Hulu. Перший епізод з’явиться 24 липня, всього їх буде 10, серії з’являтимуться щотижня у понеділок. Шоу виходить під керівництвом своїх творців Метта Ґрейнінґа та Девіда X. Коена та за участю усього оригінального акторського складу озвучки, включаючи Джона Ді Маджіо у ролі Бендера.

Курс POWER BI Вивчайте Power BI для аналізу даних та досягнення успіху вашого бізнесу! Дізнатись про курс

Восьмий сезон мультсеріалу був анонсований ще у лютому 2022 року, тоді ж стало відомо, що канал Hulu замовив 20 серій (а отже, у майбутньому на нас чекає продовження). Це вже четверте відродження «Футурами» після тривалої перерви – перший сезон вийшов 1999 року, а з виходу сьомого минуло 10 років. Офіційний синопсис нових серій сповіщає:

«Нові глядачі зможуть розпочати перегляд серіалу звідси, а давні шанувальники дізнаються розгадку багаторічних таємниць, включаючи розвиток епічної історії кохання Фрая та Ліли, таємничий вміст лотка Нібблера, таємну історію злого робота Санти та місцеперебування пуголовків Кіфа та Емі. У місті вибухнула зовсім нова пандемія, команда досліджує майбутнє вакцин, біткоїну, культури скасування та потокового телебачення»

Усі оригінальні актори озвучення погодилися брати участь у сезоні: Біллі Вест, Кеті Сагал, Тресс МакНіл, Моріс Ламарш, Лорен Том, Філ Ламарр та Девід Херман. Джон Ді Маджіо, який спочатку відмовлявся, приєднався до знімання вже в березні минулого року.

Режисер Метт Ґрейнінґ створив серіал разом зі сценаристом і продюсером Девідом X. Коеном. Обидва виступають як виконавчі продюсери разом з Кеном Кілером та Клаудією Кац. Виробництво забезпечили Rough Draft Studios та 20th Television Animation.

Курс BLOCKCHAIN DEVELOPER. Опануєте технології роботи перспективного напрямку блокчейну, отримаєте навички розробки на мовах JavaScript і Solidity. Дізнатись про програму навчання

Джерело: Variety