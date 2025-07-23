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Новини WTF 23.07.2025 comment views icon

Геймер награв 35 000 годин в Ark: Survival Evolved і лишив негативний відгук у Steam: «Поверніть мої гроші!»

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Геймер награв 35 000 годин в Ark: Survival Evolved і лишив негативний відгук у Steam: «Поверніть мої гроші!»
Ark: Survival Evolved / Studio Wildcard

Один із найвідданіших гравців Ark: Survival Evolved, який провів у грі понад 35 000 годин, різко захотів відшкодування коштів.

Фанат залишив негативний відгук у Steam, хоча десятки тисяч годин віддав Ark і роками використовував Ark Server Manager із модами — до недавнього часу. Зі слів користувача, останнє оновлення повністю зламало гру.

«Я насолоджувався грою в Ark протягом 35 000 годин — це одна з моїх улюблених ігор, в яку я грав з друзями та родиною. Я роками керував сервером ASM [Ark Server Manager] з модами, але сьогодні більше нічого не працює», — пише гравець.

Фанат вважає, що оновлення нібито навмисно псує гру, аби змусити спільноту перейти на Ark: Survival Ascended — ремастер Ark. Наразі на старій версії не працюють моди й постійно трапляються баги.

«Сподіваюся, ви не захлинетесь своєю ЖАДІБНІСТЮ!!! Як мені отримати повернення коштів?!» — додає геймер.

Геймер награв 35 000 годин в Ark: Survival Evolved і лишив негативний відгук у Steam: «Поверніть мої гроші!»
Коментар про вимогу повернути кошти після 35 000 годин геймплею в Ark: Survival Evolved /
Studio Wildcard

Його коментар не єдиний, основна хвиля критики спрямована на нове DLC Ark Aquatica, випущене до 10-річчя гри. Лише 12% відгуків у Steam позитивні, а гравці масово скаржаться на проблеми з продуктивністю, баги, зламані моди, знищені конфігурації та поламані сервери.

Автори Ark підтвердили, що знають про проблеми й працюють над виправленням. Хоча чітких термінів, коли ситуація покращиться, немає.

Зазначимо, що Ark: Survival Evolved вийшла з раннього доступу 27 серпня 2017 року. Відтоді пройшло майже 70 000 годин, а вона свого часу встигла стати однією з найпопулярніших ігор. Тобто гравець провів у ній половину всього життя гри. Попри різкі заяви, гравець не припинив грати: за останній тиждень він провів у Ark мінімум 32 години — напевне через біль. Не хочеться його засмучувати, але після 35 000+ годинної «демоверсії» не придумали повернення коштів. Навіть петиція Stop Killing Games тут безсила.

Джерело: PC Gamer

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