Трейлер фільму «Гладіатор 2» показали журналістам — Педро Паскаль вступає у бій з Луцієм Пола Мескаля на арені Колізею

Попри те, що трейлер ще не доступний для широкого загалу, деякі відгуки журналістів, які переглянули його на CinemaCon 2024, натякають на важливі баталії у сюжеті продовження оскароносного «Гладіатора» 2000 року.

Рідлі Скотт знову режисує фільм, а за сценарій відповідав Девід Скарпа. Пол Мескаль зіграє дорослу версію Луція, племінника імператора Коммода, а Джозеф Квінн — нового жорстокого правителя Каракаллу, який, ймовірно, вб’є свого брата Гету (Фред Гехінгер), аби захопити трон. Також серед акторського складу побачимо Педро Паскаля та Дензела Вашингтона.

Трейлер, який переглянули журналісти Screen Rant, показує Паскаля у команді Каракалли та Луція, завербованого персонажем Вашингтона. Паскаль очолює групу солдатів у битві, тоді як Мескаль скеровує гладіаторів проти носорога на арені. Зрештою обидва сходяться у «вражаючій битві» на мечах у Колізеї.

«Я пам’ятаю той день. Я ніколи не забував, що раб міг помститися імператору і міг добитися правосуддя на арені», — каже Вашингтон у трейлері, ймовірно, маючи на увазі Максимуса Рассела Кроу, який прагнув помститися Коммоду за вбивство сім’ї.

Помсту Вашингтон планує втілити через Луція, який в дитинстві обожнював Максимуса, а останні 15 років тренувався, аби вийти на арену в Колізеї. Тим часом Паскаль, судячи з кадрів, є генералом або полководцем в армії Каракалли. Сам імператор дещо нагадує Коммода, та у певний момент імітує його жест з піднятим вгору великим пальцем, що в Стародавньому Римі не віщувало нічого хорошого.

«Гладіатор 2» має вийти в кінотеатрах 22 листопада.