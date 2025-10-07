Новини Софт 07.10.2025 comment views icon

Google дали 14 днів на "реформу" Play Store, — рішення Верховного суду США

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Google дали 14 днів на "реформу" Play Store — Верховний суд США відхилив скаргу до позову Epic Games
Depositphotos

Верховний суд США відхилив клопотання Google щодо “заморозки” окремих положень позову Epic Games, а отже компанія все ж має внести деякі ключові зміни в Play Store — протягом наступних 14 днів.

Серед іншого зміни, передбачені рішенням суду, включають дозвіл розробникам застосунків надавати посилання на альтернативні способи завантаження, використовувати зовнішні платіжні системи та встановлювати власні ціни. Частина постанови про зовнішні посилання набуде чинності 22 жовтня, тож фактично Google має близько двох тижнів на зміни.

Для Epic Games та багатьох розробників, яких розчарували 30% комісійні Google, це довгоочікувана перемога. Генеральний директор Тім Свіні вже привітав це рішення дописом в Twitter.

Вищезазначені вимоги були схвалені торік окружним суддею США Джеймсом Донато у відповідь на позов Epic Games. Розробник Fortnite стверджував, що “обмежувальні правила” Play Store порушують антимонопольне законодавство. У липні 2025 року Google програла першу апеляцію, але не здалась і пішла до Верховного суду — результат, як бачимо, такий самий.

У своєму зверненні Google заявляла, що ці зміни матимуть “величезні наслідки” для понад 100 млн користувачів Android у США та 500 000 розробників. До 27 жовтня компанія планує подати “повну апеляцію” до Верховного суду, тому ця справа, можливо, ще триватиме довго.

“Android надає користувачам і розробникам більше вибору, ніж будь-яка мобільна ОС, і зміни, внесені Окружним судом США, ставлять під загрозу можливість користувачів безпечно завантажувати програми. Хоча ми розчаровані тим, що рішення не призупинено, ми продовжимо нашу апеляцію”, — каже речник Google Ден Джексон.

Нагадаємо, що подібний позов Epic Games був спрямований й проти Apple та App Store.

Fortnite повернувся в App Store після п’яти років судів з Apple — Epic Games додала «тролінг-кешбек»

Джерело: CNBC, Bloomberg, The Verge

