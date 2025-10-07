Google дали 14 днів на "реформу" Play Store, — рішення Верховного суду США

Depositphotos

Верховний суд США відхилив клопотання Google щодо “заморозки” окремих положень позову Epic Games, а отже компанія все ж має внести деякі ключові зміни в Play Store — протягом наступних 14 днів.

Серед іншого зміни, передбачені рішенням суду, включають дозвіл розробникам застосунків надавати посилання на альтернативні способи завантаження, використовувати зовнішні платіжні системи та встановлювати власні ціни. Частина постанови про зовнішні посилання набуде чинності 22 жовтня, тож фактично Google має близько двох тижнів на зміни.

Для Epic Games та багатьох розробників, яких розчарували 30% комісійні Google, це довгоочікувана перемога. Генеральний директор Тім Свіні вже привітав це рішення дописом в Twitter.

The Supreme Court has thrown out Google’s stay request. Starting October 22, developers will be legally entitled to steer US Google Play users to out-of-app payments without fees, scare screens, and friction – same as Apple App Store users in the US! https://t.co/yO1g1NqXt3 pic.twitter.com/S64YvQLyYM — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) October 6, 2025

Вищезазначені вимоги були схвалені торік окружним суддею США Джеймсом Донато у відповідь на позов Epic Games. Розробник Fortnite стверджував, що “обмежувальні правила” Play Store порушують антимонопольне законодавство. У липні 2025 року Google програла першу апеляцію, але не здалась і пішла до Верховного суду — результат, як бачимо, такий самий.

У своєму зверненні Google заявляла, що ці зміни матимуть “величезні наслідки” для понад 100 млн користувачів Android у США та 500 000 розробників. До 27 жовтня компанія планує подати “повну апеляцію” до Верховного суду, тому ця справа, можливо, ще триватиме довго.

“Android надає користувачам і розробникам більше вибору, ніж будь-яка мобільна ОС, і зміни, внесені Окружним судом США, ставлять під загрозу можливість користувачів безпечно завантажувати програми. Хоча ми розчаровані тим, що рішення не призупинено, ми продовжимо нашу апеляцію”, — каже речник Google Ден Джексон.

Нагадаємо, що подібний позов Epic Games був спрямований й проти Apple та App Store.

Джерело: CNBC, Bloomberg, The Verge