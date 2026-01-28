Google Фото дозволив перетворювати знімки на відео за текстовим описом

Google Photos / Depositphotos

Google Фото тепер дозволяє користувачу написати, який рух, стиль або ефект він хоче побачити, і звичайні знімки перетворяться на відео. На основі вказівок сервіс згенерує ролик.





Функція з’явилася для частини користувачів, і поступово розгортається для решти. Раніше Google Фото дозволяла використовувати лише два варіанти: “Легкий рух” або “Мені пощастить”. Тепер можна самому описати, що має відбуватися в кадрі: рух, настрій, стиль, темп тощо. Якщо результат не влаштує, підказку можна редагувати.

Якщо користувач взагалі не хоче створювати опис з нуля, компанія додала готові підказки. Шаблон можна змінювати й уточнювати, щоб отримати потрібний ефект. Тож інструмент стає схожим на інші ШІ-редактори, де користувач керує результатом словами, а не кнопками.

Однак функція має обмеження: вона доступна лише користувачам від 18 років. Цікаво, що правило стосується виключно Google Фото, а Gemini зі схожим функціоналом доступна для 13+. Компанія пояснює таке правило ризиками зловживань, які раніше виникали в подібних інструментах.





Ще одне оновлення — автоматичне додавання звуку до згенерованих відео. Тепер ролики одразу створюються зі звуком і не потребують монтажу перед публікацією. Це розвиток ідей із Veo 3, який Google представляла раніше. Функцію можна знайти у вкладці “Створити”. Там же залишаються інші інструменти: “Ремікс”, “Колаж”, “Анімація”, “Кінематографічне фото” та створення мемів. Кількість генерацій обмежена, але підписники AI Pro та AI Ultra отримують більші ліміти.

Крім того компанія оновила Gmail, тепер можна швидко вставляти фото й відео з альбомів, колекцій чи спільних папок. Є пошук за назвами та можливість вибирати кілька файлів одразу. Функції розгортаються поступово, тому доступність може відрізнятися залежно від регіону.

