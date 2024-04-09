Google запускає Gemini Code Assist — ще одного конкурента Copilot GitHub

У вівторок на своїй конференції Cloud Next Корпорація Google представила Gemini Code Assist — ШІ-помічник в кодуванні, раніше анонсований як Duet AI.

Gemini Code Assist анонсували на конференції Cloud Next, повідомляє Techcrunch.

Duet AI став загальнодоступним наприкінці 2023 року. Але зараз Google переніс сервіс із моделі Codey на Gemini.

Code Assist буде доступний через плагіни VS Code і JetBrains.

Повідомляється, що через ряд нюансів Code Assist буде прямим конкурентом Copilot Enterprise від GitHub.

Серед них — підтримка Gemini 1.5 Pro, який, має вікно з мільйонами токенів, що дозволяє отримувати більше контексту за конкурентів.

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Це дозволяє отримувати більш точні пропозиції щодо коду, а також змінювати великі фрагменти коду.

Як і GitHub Enterprise, Code Assist також можна точно налаштувати на основі внутрішньої кодової бази компанії.

«Налаштування коду за допомогою RAG з Gemini Code Assist значно підвищило якість допомоги Gemini для наших розробників щодо завершення та генерації коду», — заявляє Кай Ду, директор з розробки компанії turing.

Ця функція наразі знаходиться на етапі попереднього перегляду.

Іншою особливістю, яка виділяє Code Assist, є його здатність підтримувати локальні кодові бази, наприклад, у GitLab, GitHub і BitBucket Atlassian і інші — це те, що не пропонують конкуренти Google.

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Google співпрацює з низкою компаній, орієнтованих на розробників, щоб перенести їхні бази знань у Gemini. Раніше цього року Stack Overflow вже оголосив про партнерство з Google Cloud. Datadog, Datastax, Elastic, HashiCorp, Neo4j, Pinecone, Redis, Singlestore і Snyk тепер також співпрацюють з Google.