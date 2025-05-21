Google запустив ультра-передплату на ШІ за $250 на місяць — 30 ТБ сховища і YouTube Premium на додачу

Google переплюнув за цінами на ШІ всіх найближчих конкурентів із запуском нової передплати AI Ultra, яка обійдеться у $250 на місяць; натомість попередній преміальний тариф «AI Premium» перейменовують на «Google AI Pro» зі збереженою ціною у $20.
Передплата Google AI Pro
У тарифі AI Pro Google за $20 на місяць Google запропонує 2 ТБ сховища, доступ до Gemini 2.5 Pro, Deep Research, генератора відео Veo 2, а також опцій Gemini у Workspace, NotebookLM Plus і інструменту Whisk для роботи із зображеннями.
Передплата Google AI Ultra
Новий преміальний тариф за $250 на місяць запропонує VIP-доступ до всіх ШІ-функцій компанії (й тих, що доступні в AI Pro) разом з 30 ТБ сховища для Gmail/Drive/Photos (окрема ціна $150/місяць) і індивідуальною передплатою YouTube Premium ($14).
Передплата AI Ultra надаватиме максимальні ліміти для генераторів відео та зображень, а також доступ до нового режиму 2.5 Pro Deep Think, розробленого для «дуже складної» математики та кодування; Veo 3 у застосунку Gemini, експериментальному Agent Mode та прототипу Project Mariner, який допоможе одночасно керувати до 10 завданнями, такими як пошук інформації, бронювання та купівля товарів.
Для перших передплатників Google запропонує знижку — початкові 3 місяці передплати обійдуться у $125. Тариф доступний у США відсьогодні та «незабаром» з’явиться в інших країнах.
Нагадаємо, що вчора відбулась велика щорічна конференція Google I/O 2025, де компанія демонструвала останні новинки у сфері ШІ. З основного: оновлені генератори Imagen і Veo, програма для створення фільмів на основі штучного інтелекту під назвою Flow, режим Deep Think для Gemini, покращений ШІ-асистент Project Astra (який зробить за вас все, на що здатний смартфон), примірка одягу з ШІ в онлайні й просто в пошуку та багато іншого.
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