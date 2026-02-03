tradfi
В оригінальному плані "Гри престолів" не було драконів, а Таргарієни володіли телекінезом

Катерина Левицька

Редактор новин

В оригінальному плані "Гри престолів" не було драконів, а Таргарієни володіли телекінезом
Кадри з серіалу "Гра престолів" / HBO

Письменник Джордж Р. Р. Мартін розповів, що книги, які лягли в основу “Гри престолів”, початково надихались науковою фантастикою, а не фентезі. Згідно з оригінальним планом, Дейенеріс Таргарієн лишалась без драконів, однак була наділена псіонічними силами — тобто здатністю до телепатії, телекінезу і навіть телепортацій.


В інтерв’ю для OxfordUnion Мартін згадав, що оригінальний задум “Гри престолів” (або ж “Пісні льоду та полум’я”) мав кілька суттєвих відмінностей від тексту, який ми отримали на виході. Письменник згадав кілька романтичних історій, які б “наразі не чіпав”, а також характери та здібності Таргарієнів.

“Основна структура: Ланістери та Старки, а з іншого боку — Дані та дракони. Хоча насправді з цим рішенням я боровся”, — згадує Мартін. “Якщо пам’ятаєте, то я здебільшого писав наукову фантастику й одна з перших думок була: а якби дракони не були б буквально справжніми? Я написав чимало оповідань про людей з псіонічними здібностями. Вони були телепатами, емпатами, могли робити різні речі. І я думав, а якби зробити родину Таргарієнів такими людьми?”.

То ж чому цього не сталося? Мартін каже, що за зміни варто подякувати покійній письменниці Філліс Ейзенштейн, яка переглянула ранній варіант із “телепатичними” силами Дейенеріс.

“Джордже, ти не можеш пропустити драконів!”, — заявляла на той час письменниця. “Дракони мають бути справжніми! Не давай мені цих псионічних драконів, ні”.

Зрештою Ейзенштейн переконала автора лишити варіант, який є більш звичним для всіх нас.


“Тож я викинув це лайно і дав їм справжніх драконів. І слава Богу”.

Очевидно, це рішення повністю змінило б усю сагу “Гри престолів”. Жанр перетворився б на наукову фантастику, а дракони — лишились би просто легендами, які підживлюють віру в колишню могутність срібноволосої родини. Можна припустити, що білі блукачі стали б якоюсь мутованою расою, а не демонічними істотами, як і інші відомі з твору елементи фентезі.

“Гра престолів” і долі лишається одним із найпопулярніших серіалів всіх часів, попри суперечки щодо фіналу. Сам Мартін все ще пише власне завершення, яке колись довелось обігнати шоуранерам, однак натякав, що воно буде інакшим. Тим час телевізійний світ франшизи розширився серіалами “Дім дракона” та “Лицар сімох королівств”. Останній вже “побив” конкурентів за оцінками для першого сезону. Наразі він транслюється на HBO з випуском по епізоду щотижня, другий сезон — офіційно в розробці.

Повне інтерв’ю Джорджа Р. Р. Мартіна

