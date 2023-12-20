Новини Пристрої 20.12.2023 о 16:44 comment views icon

GPU Intel Arc Battlemage вийдуть у 2024 році

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Вадим Карпусь

Автор новин

GPU Intel Arc Battlemage вийдуть у 2024 році

У своїй презентації для торгових партнерів компанія Intel підтвердила, що планує випустити лінійку дискретних GPU наступного покоління Arc Xe² під кодовою назвою Battlemage. Це буде друга спроба Intel вийти на ринок високопродуктивної ігрової графіки з моменту її повернення в цей сегмент у 2022 році із серією Arc Alchemist.

GPU Intel Arc Battlemage выйдут в 2024 году

На слайді презентації One Intel компанія розповідається про те, чого чекати у клієнтському сегменті наступного року. На слайді йдеться, що сегменти процесорів для ПК, процесорів для робочих станцій та дискретних графічних процесорів будуть розширені за рахунок нових пристроїв. Це можна розглядати як підтвердження запуску Battlemage у 2024 році.

На старих слайдах компанії було показано, що запуск Battlemage буде присвячений випуску клієнтських процесорів Meteor Lake та Arrow Lake. Очікується, що компанія випустить Arrow Lake десь у 2024 році.

GPU Intel Arc Battlemage выйдут в 2024 году

За допомогою Battlemage Intel прагне запропонувати лінійне збільшення продуктивності разом із новими апаратними можливостями. Очікується, що дискретні графічні процесори цього сімейства виготовлятиме компанія TSMC за нормами виробничої технології 4-нм класу.

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Джерело: techpowerup

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