Трилогія S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Enhanced Edition отримала патч 1.0.2. — фіксить графіку та керування на ПК

Для S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition вийшов патч 1.0.2 — цього разу виправили проблеми з керуванням і візуальні баги.

Розробники з GSC Game World випустили друге оновлення для розширеного видання класичної трилогії. Зі списку змін видно, що найбільше уваги приділили графічним багам, а саме в патчі 1.0.2:

GSC попереджає, що ці виправлення не активуються самі собою. Щоб оновлені графічні налаштування запрацювали потрібно зайти в Параметри та виставити графіку на «Середні». Після цього повернути їх назад на «Максимальні», натиснути «Застосувати» і перезавантажити гру.

Patch 1.0.2 for S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition is now live ☢️

— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) May 26, 2025