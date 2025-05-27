Новини Ігри 27.05.2025 о 10:44 comment views icon

Трилогія S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Enhanced Edition отримала патч 1.0.2. — фіксить графіку та керування на ПК

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Трилогія S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Enhanced Edition отримала патч 1.0.2. — фіксить графіку та керування на ПК
S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Enhanced Edition

Для S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition вийшов патч 1.0.2 — цього разу виправили проблеми з керуванням і візуальні баги.

Розробники з GSC Game World випустили друге оновлення для розширеного видання класичної трилогії. Зі списку змін видно, що найбільше уваги приділили графічним багам, а саме в патчі 1.0.2:

  • виправили різні проблеми з виглядом NPC;
  • усунули баг, через який не можна було нормально прив’язати функції до кнопок миші;
  • додали перший етап виправлень, що мали б зменшити розмиття картинки;
  • полагодили баги рендерингу, пов’язані з SSGI — саме через них зображення спотворювалося й розмазувалося.

GSC попереджає, що ці виправлення не активуються самі собою. Щоб оновлені графічні налаштування запрацювали потрібно зайти в Параметри та виставити графіку на «Середні». Після цього повернути їх назад на «Максимальні», натиснути «Застосувати» і перезавантажити гру.

Окремо розробники зазначили, що це лише перша хвиля графічних фіксів — решту візуальних «аномалій» обіцяють прибрати в наступних оновленнях. У своєму зверненні команда GSC дякує гравцям за фідбек:

«Ми врахували ваші відгуки та активно працюємо над покращенням розширеного видання. Дякуємо, що поділилися своїми думками щодо розширеного видання STALKER: Legends of the Zone Trilogy, це допомагає нам у нашій меті покращити ігровий досвід», — зазначила GSC Game World.

Зазначимо, що перший патч для Legends of the Zone Trilogy — версія 1.0.1 — вийшов раніше і також був спрямований на стабілізацію роботи. У ньому полагодили краші, додали повідомлення для систем, які не відповідають мінімальним вимогам, та прибрали проблеми зі збереженнями, локалізацією і геометрією рівнів. Тож надалі гру чекає ще більше патчей, поки навколо S.T.A.L.K.E.R. розгорілися інтернет-баталії про прибрану російську озвучку.

S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition наразі продається в Steam за 830₴, але всі, хто мав оригінальні ігри, отримали ремастер безплатно. А ще трилогія доступна через GeForce NOW — раптом хтось хоче пройти її на макбуці або офісному ноуті.

Некстген-трилогія S.T.A.L.K.E.R. вийшла на ПК і PS5 — як змінилася графіка?

Джерело: Steam

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