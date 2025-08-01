Хідео Кодзіма навчився багатьом трюкам з "вбивства людей" і критикує розробників, які не можуть навіть "розібрати зброю"

Хідео Кодзіма (зліва) / Instagram

Хідео Кодзіма — творець Death Stranding і серії Metal Gear — розкритикував сучасних розробників військових ігор. Він вважає, що в геймдеві забагато тих, хто поверхнево підходить до теми.

Кодзіма створює ігри як автор — сам продумує сценарій, геймплей, режисуру і візуальний стиль. Він не розділяє ці процеси на етапи, а тримає все в голові. І переконаний, що саме завдяки цьому може створювати унікальні проєкти.

“Люди, які створюють військові ігри, ймовірно, не знають, як розбирати зброю чи стріляти з неї. І це трохи сумно”, — заявив Кодзіма.

На його думку, надихатися чужими іграми недостатньо — треба цікавитися мистецтвом і відповідно історією. Останнім часом сценарист часто відвідує галереї, особливо в Токіо, і навіть за кордоном під час робочих поїздок. За словами Кодзіми, саме через такі твори він відчуває зв’язок навіть з митцями, які померли сотні років тому — цей досвід він намагався передати в Death Stranding.

“Так, бо я цікавлюся цим… і я також дізнався багато способів, як можна вбивати людей”, — сказав він, але деталей не розкрив.

Не секрет, що ігри Кодзіми славляться нестандартними підходами до вбивств. Згадаємо босів з серії Metal Gear Solid. Наприклад, Snake Eater дозволяє ліквідувати Psycho Mantis, якщо змінити порт контролера: тоді він не зможе читати твої думки. Також в цій грі можна перемогти The End, якщо просто зачекати або змінити дату на консолі — він помре від старості. До речі, незабаром вийде рімейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater — і творець його розкритував. Він вважає, що геймдеву бракує не тільки тих, хто по-справжньому цікавиться темою, а й ще оригінальності.

Разом з тим сценарист поділився наступними проєктами після того, як завершив розробку Death Stranding 2: On the Beach. У планах шпигунський Physint у дусі Metal Gear і загадкова OD з Хантер Шафер та Удо Кіром. Про останню Кодзіма каже просто: “Люди її полюблять або зненавидять”. Ще він ділився ідеями, які не зможе реалізувати — гра, де персонаж все забуває, якщо ви недостатньо граєте. Також йому здається веселим розробити тайтл, перебуваючи на орбіті.

Джерело: Ssense