Honda створила електрокрісло для прогулянок в AR-гарнітурі

Випробувати транспортний засіб Honda можна на майбутній конференції SXSW у Техасі.

Крісло, яке отримало назву UNI-ONE, розроблено спеціально для розваг у змішаній реальності — технології, яка поєднує реальний та віртуальний світи для створення нових середовищ і візуалізації.

Керувати UNI-ONE можна без рук — достатньо нахилити тулуб у певному напрямку, аби рухатись вперед, назад чи по діагоналі. Крісло має сидіння, яке можна налаштувати відповідно до потреб, та може витримати пасажира вагою до 110 кг.

Транспортний засіб працює від акумулятора та має максимальну швидкість 6 км/год.

Ідея Honda полягає в тому, щоб поєднати крісло з пристроєм змішаної реальності, аби пасажири могли комфортно грати чи випробовувати інші розваги — зокрема й на відкритому повітрі (наприклад, участь у гоночних іграх в тематичних парках).

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Джерело: Engadget

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