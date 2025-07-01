«Хороший фільм, коли персонажі мовчать»: новий «Світ Юрського періоду» оцінили у скромні 54% на на Rotten Tomatoes

Кадр з фільму «Світ Юрського періоду: Відродження» / Universal

Франшиза «Світ Юрського періоду», яка колись дарувала глядачу захопливі кінематографічні події і вважалась еталоном блокбастером 90-х, здається, остаточно досягла точки неповернення. Принаймні, про це сигналізують перші оцінки нового фільму зі Скарлетт Йоханссон в головній ролі.

«Світ Юрського періоду: Відродження» отримав 54% на Rotten Tomatoes і 53/100 на Metacritic з загальним консенсусом про безжиттєвих персонажів, ледь помітний сюжет і фільм, що нагадує добірку кращих попередніх робіт.

«Світ Юрського періоду: Відродження» — це сьомий фільм у франшизі загалом і третій в серії перезавантажень, який представив абсолютно новий акторський склад: Зора (Скарлетт Йоханссон), палеонтолог Генрі Луміс (Джонатан Бейлі) та капітан корабля Дункан Кінкейд (Махершала Алі) вирушають у небезпечну подорож до віддаленого острова, де колись знаходилася лабораторія «Парку Юрського періоду», і стикаються з динозаврами, які довгий час перебували у самотності й серйозно мутували. Дія «Відродження» відбувається за 5 років після подій «Домініону» (той самий, який визнано найдорожчим фільмом в історії).

Ажіотаж навколо стрічки вирував досить великий, зважаючи на те, що Девід Кепп, який адаптував оригінальний «Парк Юрського періоду» для великого екрана, повернувся, щоб написати сценарій. Режисером виступив творець «Бунтар Один» Гарет Едвардс, а Стівен Спілберг взяв на себе роль виконавчого продюсера.

Що цікаво, навіть настільки скромні оцінки забезпечили стрічці третє місце в загальному рейтингу франшизи:

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Фільм Оцінка RT Парк Юрського періоду (1993) 91% Світ Юрського періоду (2015) 72% Світ Юрського періоду: Відродження (2025) 54% Парк юрського періоду 2: Загублений світ (1997) 53% Парк Юрського періоду 3 (2001) 49% Світ Юрського періоду: Полегле королівство (2018) 47% Світ Юрського періоду: Домініон (2022) 29%

Якщо переглянути рецензії, то позитивні моменти можна побачити лише від більш відомих видань, на кшталт Variety чи Hollywood Reporter, решта виглядає приблизно так:

«Коли у “Світі Юрського періоду: Відродження” ніхто не розмовляє, це фільм у своєму найкращому вигляді», Джейсон Флатт, But Why Tho? A Geek Community.

«Історія про групу людей, які сподіваються на великий гонорар, переробляючи існуючу ДНК і не враховуючи наслідки того, що вони роблять. Це короткий виклад сюжету та короткий виклад процесу виробництва фільму», Шон Мінс, The Movie Cricket.

«Візуально приголомшливий, але надто затягнутий сиквел з швидкоплинними захопливими моментами, браком уяви та відволікаюче поганою грою Скарлетт Йоханссон», Аві Офер, NYC Movie Guru.

«”Відродження” слід було б назвати “Повторенням”. Він пропонує багато екшену, але чимало запозичує, без жодних реальних нововведень чи несподіванок щодо того, хто живе, хто помирає та що роблять динозаври», Карла Хей, Culture Mix.

Оцінити «Світ Юрського періоду: Відродження» самостійно можна вже з 2 липня в кінотеатрах. Нагадаємо, що кожен з останніх трьох фільмів серії «Світ Юрського періоду», починаючи з 2015 року, зібрав у прокаті понад $1 млрд.