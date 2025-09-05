banner
Huawei Mate XTs: вийшов другий трискладаний смартфон компанії за ціною від $2500

Новий Huawei Mate XTs — другий смартфон з трьох частинок, який отримав не надто багато змін порівняно з попередником.

Дизайн передового смартфона Huawei майже не змінився з минулого року. Чи не єдиним новим способом відрізнити дві моделі є нові фіолетовий та білий кольори Mate XTs. Телефон оснащений 10,2” складаним LTPO OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 3K та частотою оновлення 90 Гц, який має співвідношення сторін 16:11. Пікова яскравість великого екрана становить 1800 ніт. Як і попередник Huawei Mate XT, телефон підтримує стилус.

У режимі двох частин розмір екрана сягає 7,9”, а у повністю складеному вигляді він зменшується до 6,4” і дозволяє працювати з телефоном однією рукою. Huawei Mate XTs дуже тонкий — лише 3,8 мм у повністю розкладеному вигляді та 12,8 мм у складеному, за ваги 298 г.

Телефон отримав покращений 40 МП надширококутний об’єктив (f/2.2, 13 mm ultrawide, PDAF), 50 МП основну камеру зі змінною діафрагмою (f/1.4-f/4.0, 24 mm wide, 1/1.56″, 1.0 µm, PDAF, OIS) та 12 МП перископічний об’єктив (f/3.4, 125 mm periscope telephoto, 1/3.6″, 1.0 µm, PDAF, OIS, 5.5x optical zoom) — останні два перейшли з торішньої моделі.

Оновлений процесор Kirin 9020 замінив Kirin 9010. Це той самий чип, котрий отримали смартфони компанії Pura 80Pro+ та 80 Ultra — Huawei обіцяє 36% підвищення продуктивності. Усі моделі Mate XT оснащені 16 ГБ оперативної пам’яті комплектуються до 1 ТБ накопичувачем даних. Акумулятор смартфона місткістю 5600 мАг підтримує дротове заряджання 66 Вт, бездротове — потужністю 50 Вт та зворотне бездротове заряджання 7,5 Вт.

Huawei Mate XTs доступний у чорному, червоному, фіолетовому та білому кольорах. Версія з 16/256 ГБ пам’яті коштує $2520 модель з 16/512 ГБ продається за $2800, а за топову версію з 1 ТБ накопичувачем просять $3080 — постачання у Китаї розпочнеться 12 вересня. Huawei поки не каже про міжнародний запуск, але свого часу Mate XT отримав світовий реліз.

Джерело: GSMArena

arrow left
arrow right
