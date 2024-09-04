Hyundai Ioniq 5 2025: більша батарея, версія XRT для бездоріжжя та доступ до Tesla Supercharger

Hyundai підготувала оновлену версію електромобіля Ioniq 5 модельного ряду 2025 року. Оновлення включає більший акумулятор та нову комплектацію XRT, оптимізовану для поїздок бездоріжжям. Крім того, у США Hyundai інтегрувала порт Tesla North American Charging Standard (NACS), пропонуючи власникам Ioniq 5 зручний доступ до великої мережі Tesla Supercharger.

Оновлений Hyundai Ioniq 5 в базовій версії тепер має батарею місткістю 63 кВтгод замість попередньої на 58 кВтгод. Водночас у версії Long-range місткість батареї зросла з 77,4 кВтгод до 84 кВтгод. Все це повинно збільшити запас автономного ходу, однак компанія не називає оновлених показників. Також не уточнюються дані про потужність двигуна в базовій версії. Комплектація з двома двигунами видає сумарну потужність 320 к.с. та 605 Нм крутного моменту.

У 2025 році Hyundai Ioniq 5 матиме модифікацію XRT, орієнтовану на тих водіїв, які полюбляють виїхати в дику природу. В цьому випадку пропонується збільшений на 22,9 мм кліренс, спеціально налаштована підвіска та 18-дюймові колеса з шинами для бездоріжжя, що покращує можливості авто на пересіченій місцевості. Доповнюють картину унікальні бампери з малюнком «цифрового камуфляжу», збільшені кути в’їзду та з’їзду, а також пара буксирних гаків, здатних тягнути причепи до 2646 кг. Hyundai Ioniq 5 XRT пропонується виключно у повнопривідному виконанні з двома моторами та більшою батареєю.

Важливою особливістю Ioniq 5 2025 року є зарядний порт NACS, що надає доступ до мережі Tesla з понад 17 000 станцій Supercharger по всій території США. Hyundai також надасть адаптер CCS з кожним автомобілем, забезпечуючи сумісність з існуючою зарядною інфраструктурою.

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Інші помітні оновлення Hyundai Ioniq 5 включають оновлений зовнішній стиль із новими бамперами, спойлером і аеродинамічно ефективними колесами. Інтер’єр отримав перероблену схему клімат-контролю, порти USB-C, фізичні елементи керування підігрівом сидінь й бездротові підключення Apple CarPlay та Android Auto.

Hyundai Ioniq 5 2025 року надійде у продаж пізніше цього року. Перші партії матимуть старіший порт CCS. До четвертого кварталу 2024 року всі нові електромобілі Hyundai будуть оснащені портом NACS. Ціна оновленої моделі поки не оголошується.

Джерело: arenaev